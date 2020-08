Lemmie

Genau 55 Minuten hat es nach seinen Angaben gedauert: Länger hat der 60-jährige Ralf Rogge aus Lemmie nicht benötigt, um den völlig zugewucherten Radweg an der Landesstraße zwischen Lemmie und Degersen mit einer Heckenschere wieder freizuschneiden. Nach wochenlanger Untätigkeit der zuständigen Straßenmeisterei Wennigsen konnte es der Anwohner aus dem angrenzenden Wohngebiet nicht mehr mitansehen: Wegen der in den Fuß- und Radweg hineinragenden Sträucher und Büsche war auf der Strecke schon seit Wochen stellenweise gerade einmal für einen Radfahrer genügend Platz. Entgegenkommende Radler und sogar Fußgänger mussten stoppen, um die Engpässe nacheinander zu passieren.

„Mich hat das einfach so genervt, dass trotz etlicher Beschwerden niemand etwas unternimmt“, berichtete Rogge am Mittwochmittag. Deshalb griff der Mann am Morgen einfach selbst zur Schere, um das Sicherheitsrisiko zu beseitigen – unmittelbar vor dem Beginn seiner Arbeit als selbständiger Finanzkaufmann.

Anzeige

Kein Platz für Gegenverkehr: Vor der Aktion von Ralf Rogge ist der öffentliche Radweg wochenlang in einem unzumutbaren Zustand. Quelle: Ingo Rodriguez

Weitere HAZ+ Artikel

Straßenmeisterei zögert wegen fehlender Spezialmaschine

Rogge hatte nach eigenen Angaben beim Start seiner Aktion um 7.55 Uhr morgens „vor Wut jede Menge Adrenalin im Körper“. Der Grund: Einen Tag zuvor hatte der Realverband Lemmie berichtet, dass die zuständige Straßenmeisterei trotz zahlreicher Hinweise aus dem Dorf seit Wochen nur aus einem einzigen Grund noch nicht reagiert habe: Demnach konnte das Gestrüpp noch nicht zurückgeschnitten werden, weil eine dafür notwendige Maschine zwar schon bestellt, aber noch nicht ausgeliefert worden sei, hatte der Vorsitzende des Realverbandes, Heinrich Möller, bekanntgegeben.

Möller hatte sich wegen des ungepflegten Zustandes um die Sicherheit von Fahrern landwirtschaftlicher Fahrzeuge gesorgt und die Straßenmeisterei angerufen. „Beim Abbiegen von Feldwegen auf die Landesstraße tragen zugewucherte Bereiche entlang von Wegen zur Verschlechterung der Sichtachsen bei“, begründete Möller seine Beschwerde.

Nach dem Rückschnitt ist auf dem Weg wieder genügend Platz. Quelle: Ingo Rodriguez

Auf das Gerücht über eine noch nicht ausgelieferte Maschine hatten am Montag zahlreiche Dorfbewohner nahezu fassungslos reagiert. „Das Gestrüpp könnte man einfach mit einer Gartenschere stutzen“, hatte unter anderem Anne Reinel aus Lemmie kritisiert. Auch Lemmies Ortsbürgermeister Hilmar Rump zeigte sich empört. Er hatte die zuständige Straßenmeisterei auf den schlechten Zustand Weges bereits vor zwei Wochen hingewiesen. Passiert war daraufhin aber nichts.

Lesen Sie dazu auch

Passanten und Radfahrer loben Rogges Eigeninitiative

Nun hat der 60-jährige Rogge mit seiner Eigeninitiative für klare Verhältnisse gesorgt. Er habe entlang der besonders schlimmen Teilstrecke am Ortseingang von Lemmie auf einer Länge von rund 75 Metern die Hindernisse abgeschnitten und in den Straßengraben geworfen. Seine Wut habe sich aber schnell gelegt. „Innerhalb kurzer Zeit sind etliche Passanten und Radfahrer kurz stehengeblieben und haben mein Engagement gelobt“, erzählte Rogge.

Kein Platz für Gegenverkehr: Vor der Aktion von Ralf Rogge ist der öffentliche Radweg wochenlang in einem unzumutbaren Zustand. Quelle: Ingo Rodriguez

Offenbar setzte seine Aktion aber auch die Straßenmeisterei unter Druck. Er sei von den zuständigen Mitarbeitern aus einem Fahrzeug heraus beobachtet worden, sagte Rogge. „Dann haben sie mit einem Handmäher auf der Feldseite des Radweges immerhin den Rasen geschnitten“, berichtete Rogge amüsiert. „Endlich ist wieder Platz“, sagte gegen 13.30 Uhr eine Radfahrerin im Vorbeifahren.

Straßenmeisterei bestätigt Gerücht und räumt Personalprobleme ein

Die Straßenmeisterei äußerte sich am Mittwochnachmittag zu den Vorwürfen. Tatsächlich fehlen demnach für ein spezielles sogenanntes Radwege-Unterhaltungsgerät noch Anbauteile, bestätigte der kommissarische Leiter Bernd Otremba auf Nachfrage. Die Lieferung habe sich wegen der Corona-Krise verzögert. Otremba versicherte jedoch, dass die Straßenmeisterei in diesem Jahr genau an der problematischen Stelle in Lemmie schon mehrfach den Weg freigeschnitten habe. Zuletzt sei das Buschwerk aber offenbar auch wegen des warmen Wetters und heftiger Niederschläge schlagartig gewachsen. Deshalb sei nun am Mittwochmittag die gesamte rund zwei Kilometer lange Strecke des Fuß- und Radweges zwischen Lemmie und Degersen freigeschnitten worden.

Einfach mit einer kleinen Heckenschere: Ralf Rogge zeigt sein Arbeitsgerät. Quelle: Ingo Rodriguez

Auf die Frage, warum die Straßenmeisterei erst auf den öffentlichen Druck hin reagiert habe und nun doch schon vor der Auslieferung der Spezialmaschine mit herkömmlichem Werkzug zur Tat geschritten sei, antwortete der Leiter ehrlich: Wegen der Corona-Krise sei derzeit das Personal reduziert und der Einsatz ohne die neue Maschine deutlich aufwändiger.

Von Ingo Rodriguez