Stadt und Region haben jüngst in Gehrden mehr als 20 Bäume fällen lassen – wegen der Verkehrssicherheit, Bauprojekten oder im Zuge der Pflegemaßnahmen. Grund für die Häufung: Die Arbeiten sollen bis Beginn der Brut- und Setzzeit, also bis Ende Februar, abgeschlossen sein.

In Northen und Everloh wurden Bäume an den Ortsausgängen als Vorbereitung für den Bau von Verkehrsinseln und den Radverkehr entfernt, in Gehrden eine Winterlinde zwischen Kirche und Marktplatz. Eine alte Amerikanische Roteiche nahe der Everloher Kapelle war innen von einem Pilz zerfressen und drohte umzustürzen. Ein zweiter Baum an der Hardenberger Straße kränkelte ebenfalls. Bei 15 stark geschädigten Hainbuchen entlang der Hindenburgallee ließ die Stadt die Kronen kappen. Die Rümpfe selbst bleiben als sogenannte Habitatsbäume für Singvögel, Insekten sowie Eulen und Fledermäuse stehen. Am Beethovenring wurden teils komplett abgestorbene Weiden entfernt, an der Ronnenberger Straße eine abgestorbene Linde. akö