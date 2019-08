Everloh

Das Dorfgemeinschaftshaus in Everloh soll gemeinschaftlich saniert werden. Am Sonnabend, 24. August, lädt Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke daher alle Everloher zum Arbeitseinsatz ein. Unter fachlicher Anleitung werden Fußböden, die Decke und die Holzvertäfelung entfernt. Auch der Gartenzaun muss weg. Das nötige Werkzeug und die Abfallcontainer stehen bereits bereit. Selber mitbringen müssen die freiwilligen Helfer lediglich ihre Arbeitshandschuhe und die entsprechende Kleidung. „Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme freuen“, sagt Wicke. Der Ortsrat spendiert den Helfern in den Pausen einen Imbiss.

Das Dorfgemeinschaftshauses in Everloh wird in Kürze saniert. Quelle: Ingo Rodriguez

Das denkmalgeschützte Dorfgemeinschaftshaus in Everloh ist in der ehemaligen Schule untergebracht. Dass das 150 Jahre alte Gebäude dringend sanierungsbedürftig ist, ist seit Langem bekannt. Vor etwa fünf Jahren wurde deshalb ein Arbeitskreis gegründet, der die Sanierungsplanung organisiert.

Rund 200.000 Euro investiert die Stadt Gehrden, um das städtische Gebäude zu modernisieren. Zu den Umbaumaßnahmen zählen unter anderem eine Erneuerung des Dachs, eine Trockenlegung des Sockels und des Mauerwerks sowie eine barrierefreie Toilette. Für die Aktivitäten von Vereinen und Dorfgruppen sind für die Zeit der Bauarbeiten Ersatzunterkünfte gefunden worden. Im Januar 2020 soll beim Neujahrsempfang in Everloh auch die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Der Arbeitseinsatz am Dorfgemeinschaftshaus, Harenberger Straße 11, beginnt am Sonnabend, 24. August, um 9 Uhr, geplantes Ende ist gegen 16 Uhr.

Auf der Rückseite des Dorfgemeinschaftshauses sind bereits erste Vorboten der Sanierungsarbeiten zu sehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Mario Moers, Ingo Rodriguez