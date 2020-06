Gehrden

Die Baustelle auf dem Marktplatz ruht derzeit. Anstelle der Bauarbeiter sind bis auf Weiteres bis zu fünf Archäologen im Einsatz. „Die Untersuchungen in Zusammenhang mit der Sanierung des Marktplatzes werden in etwa zwei Wochen abgeschlossen sein. Die Maßnahme auf dem Kirchhof ist gerade erst gestartet“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Die Region ist für die archäologischen Arbeiten zuständig.

Skelette und Grundmauern gefunden

Dabei gab es für die Wissenschaftler auch reichlich Funde. Ganz im Osten des heutigen Marktplatzes, aber schon auf dem Kirchengelände, wurden Skelette aufgedeckt – erwartungsgemäß, denn der Friedhof der Margarethenkirche liegt direkt nebenan. „Es handelt sich um christliche Bestattungen, die aufgrund ihrer Beigabenlosigkeit nur allgemein in den Zeitabschnitt Spätmittelalter bis Neuzeit datiert werden können“, sagt Abelmann.

Auf dem Marktplatz selbst entdeckten die Archäologen bei ihren Ausgrabungen Grundmauern, Fundamentreste und ein Ziegelpflaster eines frühneuzeitlichen Gebäudes. „Vermutlich handelt es sich dabei um das sogenannte Haus Schaumann beziehungsweise um einen Vorgängerbau an gleicher Stelle“, sagt der Regionssprecher. Zwischen den Grundmauern und Fundamenten seien zudem wiederholt bis ins Hochmittelalter zurückreichende Kulturschichten erfasst – also Bodenschichten, die Überreste einer menschlichen Kultur beinhalten.

Betreiber des Ratskellers bangt um Existenz

Der abgegrenzte Bereich der Baustelle und dem Arbeitsplatz der Archäologen reicht bis kurz vor den Ratskeller. Für Mehmet Kilis, Betreiber des gastronomischen Traditionshauses, stellt dies eine große Belastung dar. „Friedhof, Marktplatz, Alte Straße – wir sind umzingelt von Baustellen. Gäste können uns kaum noch erreichen. Alte Menschen müssen fast durch einen Irrgang, ehe sie bei uns über den Umweg Alte Straße im Restaurant sind.“ Durch die Corona-Pandemie habe er bereits Einbußen von 70 Prozent hinnehmen müssen. „Aber jetzt ist es noch schlimmer. Wenn es so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob wir irgendwann schließen müssen.“

Wer das Labyrinth durchlaufen hat, kann hier über die Alte Straße in den Ratskeller gelangen. Quelle: Stephan Hartung

Corona habe niemand vorhersehen können. Aber die Innenstadtsanierung. „Wir wussten, dass es hier eine Baustelle gibt. Aber sie dauert viel zu lange. Gastronomie braucht vor allem im Sommer Außenfläche.“ Im Juli 2019 eröffnete er nach einer Sanierung das Haus wieder. Nun gibt es also die nächste große Belastung finanzieller Art. Kilis hat bereits an die Stadt einen Antrag gestellt, ob er an der Seitenwand des Restaurants, an der Alten Straße, zumindest ein bisschen Außenbewirtschaftung anbieten kann. „Auf eine Rückmeldung warte ich aber noch.“

Sanierung des Marktplatzes: Das ist der Zeitplan Der fünfte Bauabschnitt der Innenstadtsanierung hat zu Beginn dieses Jahres in Angriff genommen. Dabei stehen Marktplatz und Kirchhof im Mittelpunkt. Für den Herbst ist die Fertigstellung geplant. „Wir wollen daran festhalten, werden aber sehen, wie sich die archäologischen Untersuchungen auswirken“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. Denn durch die zahlreichen Funde der Wissenschaftler habe es leichte Verzögerungen im Zeitplan gegeben, sagt Born. hg

Von Stephan Hartung