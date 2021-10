Everloh

Unerwartete Verzögerung beim Glasfaserausbau in Everloh: Nur etwa eine Woche nach dem Beginn der Arbeiten in der Gehrdener Ortschaft hat die Archäologische Denkmalpflege der Region Hannover zumindest für die Kapelle einen Baustopp verhängt.

Die Tiefbauarbeiten für die schnellen Internetleitungen sollen erst unter der Aufsicht eines sogenannten archäologischen Baubegleiters fortgesetzt werden. Das hat jetzt das zuständige Telekommunikationsunternehmen HTP mitgeteilt. Demnach sind am Standort der Kapelle historische Fundstücke nicht auszuschließen.

Experte begleitet Bodenaushub

„So einen Fall hatten wir bislang noch nicht“, sagt die HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen. Beim Ausbau des Glasfasernetzes habe das Unternehmen in der Vergangenheit zwar schon in einigen Kommunen wegen einiger Verdachtspunkte für Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg Bauunterbrechungen erlebt.

Ein Baustopp wegen archäologischer Vermutungen sei aber trotzdem nicht ungewöhnlich. „Das heißt ja nicht, dass dort schon etwas Spannendes gefunden wurde“, betont die HTP-Sprecherin. Dies bedeute nur, dass ein Experte ab jetzt den weiteren Bodenaushub überwachen müsse. An gewissen Standorten – wie etwa an der alten Kapelle in Everloh – ist demnach die Vermutung von Funden nicht unbegründet. An den weiteren Standorten im Dorf geht der Glasfaserausbau aber unverändert weiter.

Baustopp ist Folge eines Abstimmungsproblems

Die archäologische Begleitung der Baumaßnahmen an der im 19. Jahrhundert erbauten Kapelle war laut HTP auch bereits im Vorfeld geplant. Zum überraschenden Baustopp sei es jetzt nur gekommen, weil es ein Abstimmungs- und Kommunikationsproblem zwischen den HTP-Planern, der beauftragten Baufirma und dem Denkmalschutz gegeben habe. Wann die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau fortgesetzt werden, steht noch nicht fest und ist abhängig von der Verfügbarkeit und Ankunft eines archäologischen Experten in Everloh.

Mitte September hatten Vertreter der Stadt Gehrden gemeinsam mit HTP im Nachbardorf Northen offiziell den Startschuss für den Glasfaserausbau gegeben. Laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann sollen die für schnelle Internetanschlüsse angemeldeten Haushalte in Northen, Everloh und Lenthe nach und nach bis spätestens März 2022 ihre neuen Glasfaseranschlüsse nutzen können.

Die sogenannten Rohrverbände für die Leitungen werden vorwiegend in offener Bauweise etwa 60 Zentimeter tief im Erdreich verlegt. Vor etwa einem Jahr hatte die Stadt mit HTP einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben rund 10 Millionen Euro investieren, um das gesamte Stadtgebiet flächendeckend und eigenwirtschaftlich bis spätestens 2025 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.

Von Ingo Rodriguez