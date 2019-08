Gehrden

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Gehrden ist es nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitag zwischen 18.10 Uhr und 20 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei wurde der abgestellte Opel Insignia eines Mannes aus Gehrden links an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird von den Beamten auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Von Uwe Kranz