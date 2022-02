Gehrden

Es wird schnell deutlich: Für Teresa Enke und Jan Baßler ist es mehr als ein Pflichttermin. „Für uns ist wichtig, das Thema Depression immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen und die Menschen dafür zu sensibilisieren“, sagt Enke, die jetzt im Autohaus Halm eine Spende in Empfang nahm. Es gehe ihr um eine Enttabuisierung der Krankheit – das ist eine der Hauptaufgaben der Robert-Enke-Stiftung, die vor zwölf Jahren gegründet wurde.

Teresa Enke ist die Witwe des früheren deutschen Fußball-Nationaltorwarts Robert Enke, der im November 2009 durch Suizid starb – als Folge seiner Depression. Gleichzeitig ist die 46-Jährige die Vorstandsvorsitzende der 2010 gegründeten Stiftung, einer gemeinnützigen Organisation, die die Erforschung und Behandlung von Depressionen sowie Herzerkrankungen bei Kindern zum Ziel hat.

Autohaus Halm hat enge Beziehung zur Stiftung

Zum Autohaus Halm besteht eine besonders enge Beziehung. „Es ist ein langjähriger Partner, der immer an uns denkt“, sagt Teresa Enke. Halm unterstützt die Stiftung mit einer jährlichen Spende. Auch die Gründungsveranstaltung der gemeinnützigen Organisation fand bereits in der Barsinghäuser Dependance statt.

2000 Euro überreicht Geschäftsführer Monika Matthäi dieses Mal. Gerade in der Pandemiezeit sei es aktueller und wichtiger denn je, möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Hilfe benötigt werde, sagt sie. „Wir wollen deshalb nicht nur die Spende des Autohauses Halm in den Vordergrund stellen, sondern appellieren an jeden Einzelnen, die Robert-Enke-Stiftung zu unterstützen.“ Ziel müsse es nach wie vor sein, möglichst vielen Menschen in schweren Stunden ihres Lebens, in ihrer Not zu helfen und einen Weg aufzuzeigen, der aus der Depression herausführe.

Die Robert-Enke-Stiftung hat inzwischen vielen Menschen geholfen. „Wir haben ein Netzwerk aufgebaut“, sagt Baßler, Geschäftsführer der Stiftung und zugleich Direktor des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV). Erwachsenen könne die Stiftung innerhalb kürzester Zeit Termine bei Psychologen und Therapeuten vermitteln, erklärt er. Doch die Corona-Pandemie habe die Situation verändert und verschärft. Neu seien die Anfragen für Kinder, die psychisch in Not seien. „Das ist ein Aufgabenfeld, dem wir uns nun intensiv zuwenden“, sagt Baßler. Doch er gibt zu: „Da stehen wir noch am Anfang.“ Es fehlten Kinderpsychiater. Für ihn steht deshalb fest: „Wir müssen uns auf diese Situation einstellen und schnell Antworten finden.“

Schulbuchprojekt ist in Vorbereitung

Unter anderem hat die Stiftung ein Schulbuchprojekt gestartet. „Wir wollen damit direkt in die Schulen gehen“, sagt Baßler. Neben der Aufklärungsarbeit solle betroffenen Kindern Mut gemacht werden, sich einer Therapie zu unterziehen. Für Teresa Enke ist wichtig, dass Kinder sich schon früh mit dem Thema Depression befassen. Dabei müsse die Stiftung „up to date“ bleiben. „Wir müssen Kinder und Jugendliche mit ihrer Sprache ansprechen“, sagt sie.

Dazu gehört auch „Impression Depression“, ein Virtual-Reality-Projekt der Stiftung. Es verfolgt das Ziel, mehr Verständnis für depressiv erkrankte Personen zu wecken. Zu diesem Zweck werden einzelne Facetten der Gedanken- und Erlebenswelt von depressiv erkrankten Menschen mithilfe einer Virtual-Reality-Brille dargestellt. Nichterkrankte können so krankheitstypische Symptome wie Antriebslosigkeit, Grübeln oder Ausweglosigkeit in einer Selbsterfahrung realitätsnah miterleben.

Immer mehr Anfragen von besorgten Eltern

Laut Teresa Enke hat die Pandemie zu Extremsituationen für Kinder und Jugendliche geführt. Die wochenlange Isolation habe Spuren hinterlassen. Sie kritisiert auch die Politik: Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen hätten viele Herausforderungen mit sich gebracht, die nicht überall zu bewältigen seien. Die psychologischen Auswirkungen seien übersehen worden. „Gerade die Kinder sind durch das Raster gefallen“, sagt Enke, die mehr Hilfe und Betreuung für betroffene Kinder fordert. „Wir bekommen immer mehr Anfragen von Eltern, deren Kinder erkrankt sind“, berichtet sie. Es sei wichtig, so früh wie möglich, Hilfe zu bekommen. „Eine Depression fängt nicht erst mit 18 Jahren an.“ Deshalb bereite die Stiftung neue Angebote für Kinder und Heranwachsende vor.

Reden, aufklären und Mut machen

Zwei zentrale Punkte leiten die Arbeit der Stiftung. „Wir reden über die Krankheit, klären auf und machen Mut“, sagt Baßler. „Und wir öffnen den Zugang zur Therapie.“ Dies müsse möglichst schnell geschehen. Die Stiftung werde auch in Zukunft Präsenz zeigen. „Wir wollen das Thema am Leben halten“, betont Baßler. Für Teresa Enke hat die Stiftung bereits viel bewegt und erreicht. „Das Verständnis für psychische Erkrankungen ist gewachsen. Sie weiß aber auch: „Wir müssen immer am Ball bleiben und uns auf neue Situationen einstellen“, sagt sie mit Blick auf die Pandemie und ihre Folgen. Eine Spende wie die des Autohaus Halm sei wichtig, um Projekte zu finanzieren, „aber es ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit“.

