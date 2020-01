Gehrden

Der aus dem Westfälischen stammende Journalist und Autor Dirk Reinhardt hat am Mittwochvormittag vor den Schülern der achten und neunten Klassen des Matthias-Claudius-Gymnasiums aus seinem im Jahr 2015 erschienenen Roman „Train Kids“ gelesen. Eingeladen von Deutschlehrerinnen Bettina Illing und Carla Hock berichtete er zudem über den Entstehungsprozess seines Werkes. In diesem stellt er ein auch in Europa brandaktuelles Thema – das Schicksal jugendlicher Flüchtlinge – glaubwürdig und emphatisch vor.

Eingangs erzählt der Träger des Friedrich Gerstäcker-Preises für Jugendliteratur des Jahres 2016 den aufmerksamen Schülern von den prekären Lebensbedingungen vieler Jugendlicher in Nicaragua, El Salvador, Honduras oder Guatemala, die nur eine Chance für ihr Leben sehen: die Flucht in die Vereinigten Staaten von Amerika, zweieinhalbtausend Kilometer quer durch Mexiko als blinde Passagiere auf Güterzügen. Auf der Reise drohen ihnen Gefahren durch extreme Witterungsbedingungen, Diebe, korrupte Beamte oder Militärs und Razzien, denn die mexikanische Polizei ist klar darauf bedacht, die illegalen Jugendlichen wieder aus dem Land zu schaffen.

„Ich bin vor einigen Jahren selbst etwa 600 Kilometer dieser gefahrenträchtigen Bahnstrecke nachgefahren, habe mit sehr vielen Jugendlichen, die im Gebüsch der Bahnstrecke auf den nächsten Güterzug warteten, Gespräche über ihr Leben, ihre Herkunft, ihre Pläne geführt“, erzählt der Autor. Die Berichte dieser jungen Flüchtlinge stellen die Quelle für seinen hochdekorierten Jugendroman dar.

Schüler sind gebannt – und betroffen

Die Schülern hängen gebannt an seinen Lippen. Betroffen von der Härte des Schicksals dieser Jugendlichen und der Gewalt seiner Schilderungen, fragen sie immer wieder nach und wollen noch mehr erfahren. Während der Lesung knistert es in der Aula vor Spannung – sei es bei der Schilderung der lebensgefährlichen Fahrt auf den Zugdächern, oder aber einer Razzia durch die Polizei, die zu einem Lehrstück für den zynischen Umgang mit der menschlichen Not verkommt.

Nur die Namen der Figuren sind erfunden

Erfunden seien laut Reinhardt dabei nur die Namen seiner Figuren, deren Schicksale selbst seien alle echt, das mache „Train Kids“ gleichzeitig zu einem bedrückenden Dokument der Zeitgeschichte über die schrecklichen Abgründe von Migration und Flucht, die sich leicht auf die Situation in Europa übertragen lassen, wo vergleichbare Gefahren bei der Fahrt über das Mittelmeer lauern.

Ob die Jugendlichen im Roman ihr Ziel erreichen, darüber hat der Autor nichts verraten – das herauszufinden bleibt der Lektüre vorbehalten.

Von Heidi Rabenhorst