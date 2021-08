Gehrden

Umfangreiche Baumaßnahmen führt Avacon seit Montag in Gehrden durch. Verlegt werden rund 250 Meter Mittelspannungskabel. Die Verlegearbeiten beginnen an der Schulstraße 14 und verlaufen bis zur Ronnenberger Straße 3.

Mit der Baumaßnahme will Avacon die Netzqualität und damit die Versorgungssicherheit in Gehrden erhöhen. „Mit dem Ausbau des Mittelspannungsnetzes ist die Netzstruktur in diesem Bereich für die nächsten Jahre gut aufgestellt“, erläutert Avacon-Projektleiter Heiko Gerken. Das neue Kabel habe einen größeren Querschnitt und kann dadurch mehr Leistung transportieren.

Eine Umleitung ist eingerichtet

Die Baumaßnahmen werden durch die Montagefirma Rohr- und Tiefbau Hoya GmbH ausgeführt. Während der Verlegearbeiten muss die Ronneberger Straße im Bereich von der Schulstraße bis zur Ronneberger Straße 3 halbseitig gesperrt werden. Daher ist die Zufahrt aus der Schulstraße in die Ronnenberger Straße während der Bauarbeiten nicht möglich. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Anwohner der Ronnenberger Straße müssen auch mit Einschränkungen auf den Gehwegen und in den Zufahrten bei den Häusern Ronnenberger Straße 1 und 3 rechnen. „Wir sind bemüht, die Beschränkungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, betont der Avacon-Fachmann.

Die Baumaßnahme soll am 10. September abgeschlossen werden. In die Netzausbau-Maßnahme investiert Avacon 50.000 Euro.

Von Dirk Wirausky