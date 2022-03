Gehrden

Für die Herstellung ihrer Produkte nutzen die Bäckereien in Gehrden gasbetriebene Backöfen und benötigen unter anderem Rohstoffe wie gemahlenen Weizen. Die mittelständischen Unternehmen und Kleinbetriebe beschäftigen außerdem fest angestellte Fachkräfte und ungelernte Aushilfen, die sie entlohnen müssen. Allein schon wegen dieser vier Geschäftsfaktoren kündigen die Firmeninhaber des Gehrdener Backhauses und der Bäckerei Weiß noch für dieses Jahr Preiserhöhungen für Brot, Brötchen und andere Backwaren an. Grund sind nach übereinstimmenden Erklärungen erheblich gestiegene Energiekosten und deutlich höhere Weizenpreise wegen des Krieges in der Ukraine. Endverbraucher müssen sich demnach auch wegen der Erhöhung des Mindestlohns im nächsten Oktober auf teurere Backprodukte einstellen.

Die Auswirkungen der steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe sowie des Krieges auf den Betrieb ihres Gehrdener Backhauses erläutert Sabine Gaues anlässlich eines Informationsbesuches des CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban aus Barsinghausen. Er sagt: „Wir diskutieren in Berlin fraktionsübergreifend, wie wir handwerklichen Betrieben dabei helfen können, die Weltmarktsituation und die zunehmenden Kosten für Material, Rohstoffe und Energie in den Griff zu bekommen.“

Gehrdener Backhaus-Chefin Gaues: „Weizenpreis wird in die Höhe schießen“

Firmeninhaberin Gaues beschreibt zunächst die Auswirkungen des Krieges: Weil wegen der zunehmenden Anzahl von Biogasanlagen in der näheren Umgebung kaum noch Weizen, sondern vielmehr Mais angebaut werde, kaufe die regionale Mühle in Hameln, von der sie ihr Weizenmehl beziehe, weltweit den Rohstoff ein. „In Osteuropa ist der Weizenanbau sehr günstig. In der Ukraine wird aber wegen des Krieges beim Export und Transport Zurückhaltung geübt“, berichtet Gaues. Deshalb werde der Weizenpreis auf dem Markt vermutlich „in die Höhe schießen“. Sie habe zwar ihren Preis mit dem regionalen Anbieter für ein Jahr festgelegt. „Im Laufe des Jahres wird die Preissteigerung aber jeden treffen“, glaubt Gaues.

Sie verweist auch auf die gestiegenen Gaspreise. „Ich musste kürzlich eine deutliche Nachzahlung leisten, und die Abschläge wurden auch angepasst.“ Die Bäckermeisterin prophezeit deshalb bis zum Ende des Jahres eine bis zu 50-prozentige Preiserhöhung für ein Kilogramm Brot: von derzeit etwa 3 Euro auf 4,50 Euro. Erhebliche Investitionen befürchtet Gaues, wenn Russland den Gashahn zudrehe. „Dann muss ich meine Produktion mit den Backöfen von Gas auf Strom umstellen“, begründet sie ihre Sorge.

Was den Bäckereien laut Gaues außerdem Probleme bereiten wird: die für Oktober beschlossene Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro. Die Unternehmerin betreibt Bäckereifilialen an insgesamt sieben Standorten, beschäftigt etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter auch zehn Aushilfen. „Wenn die ungelernten Aushilfen mehr Lohn bekommen, muss man die Zunahme in der Lohnkette auch nach oben bis zu den Fachkräften weiterführen“, sagt Gaues. Sie frage sich, ob es nicht sinnvoller sei, künftig etwa auf ungelernte Schüler als Aushilfen zu verzichten. „Es wird auch schwieriger, Auszubildende zu finden, weil mögliche Kandidaten es vermutlich vorziehen, als ungelernte Kraft mehr zu verdienen“, glaubt Gaues.

Steuerentlastungen als Ausgleich für Bäcker möglich

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kuban will sich in der politischen Diskussion für Ausgleichsentlastungen einsetzen. Die Marktpreise und steigende Kosten seien politisch kaum zu beeinflussen. „Aber wir können für eine gewisse Zeit mit Steuererleichterungen einen großen Hebel umstellen – wie etwa mit einer Mehrwertsteuersenkung oder einer reduzierten Besteuerung von Sprit, Strom und Gas“, sagt Kuban. Er rechne diesbezüglich fraktionsübergreifend mit weitgehend großer Zustimmung. „Wir können es doch nicht zulassen, dass es sich die Menschen nicht mehr leisten können zu heizen oder sich ein Brot zu kaufen“, sagt Kuban.

Von der Bäckermeisterin hatte er zuvor erfahren: „Ich hoffe, dass es künftig politisch gefördert wird, wieder mehr Weizen in der Landwirtschaft anzubauen.“

Auch Gehrdener Bäckermeister Weiß rechnet mit Preiserhöhung

Auch Bäckermeister Alexander Weiß von der Bäckerei Weiß in Gehrden glaubt an einen Preisanstieg für Brot. Er selbst habe zu Beginn des Jahres schon seine zuletzt drei Jahre lang stabilen Preise erhöht – wegen zunehmender Energie- und Rohstoffkosten. Es ist auch aus seiner Sicht wegen des Krieges mit noch höheren Weizenkosten zu rechnen.

Außerdem bestätigt Weiß die zu erwartenden zusätzlichen Belastungen durch höhere Zahlungen wegen des Mindestlohnanstiegs. Ob der Krieg in der Ukraine auch noch deutlich höhere Gaspreise verursache, könne er nicht einschätzen. „Aber Mitte des Jahres könnte das Brot trotzdem noch mal teurer werden“, sagt auch er.