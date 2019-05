Ditterke/Göxe

Auf der Bundesstraße (B) 65 hat sich am Freitagmorgen zwischen den Ortschaften Ditterke und Göxe ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei kam es gegen 9 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von einem Auto und einem Wagen mit Anhänger. Dabei wurden drei Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist der Polizei derzeit noch nichts bekannt. Offenbar ist kein Insasse in einem der beiden Autos eingeklemmt. Es ist laut Polizei aber ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich derzeit um die Aufräumarbeiten und streuen ausgelaufene Kraftstoffe ab.

Mercedesfahrer gerät in Gegenverkehr

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mercedesfahrer gegen 9 Uhr von Ditterke in Richtung Göxe unterwegs und geriet dann in den Gegenverkehr. Dabei erfasste sein Wagen ein entgegenkommendes Auto mit einem Anhänger an der Fahrerseite. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Anhänger des Gespannes um die Fahrzeuge gewirbelt. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei hat die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache aufgenommen. Die B 65 ist auf dem Streckenabschnitt zwischen Ditterke und Göxe noch etwa eine Stunde lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Von Ingo Rodriguez