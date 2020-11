Gehrden

Böse Überraschung im Bildungsausschuss: Der geplante Neubau einer Mensa für die Oberschule und die beiden neuen Grundschulen soll nach einer Schätzung des beauftragten Architekturbüros mehr als 10,5 Millionen Euro kosten. In den bisherigen Planungen war die Stadt bislang von Gesamtkosten von etwa 6,5 Millionen Euro ausgegangen. Wegen der unerwarteten Kostensteigerung haben die Mitglieder des Fachausschusses in ihrer Sitzung am Dienstagabend fraktionsübergreifend Beratungsbedarf angemeldet.

Mensa wird vermutlich nicht rechtzeitig fertig

„Ich bin erstaunt über den exorbitanten Kostenanstieg“, fasste der Grünen-Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann die nahezu einhellige Meinung zusammen. Er könne ohne weitere Beratungen so viel Geld nicht mit guten Gewissen freigeben. Zuvor war es in der Sitzung in der Festhalle zu einer längeren Debatte gekommen. Denn: Weil die Entscheidung für die bisherigen Planungen und den Vorentwurf vertagt wurden, gerät nun der Zeitplan ins Stocken. Dass die Mensa nach dem geplanten Abschluss des ersten Grundschulneubaus 2022 zur Verfügung steht, ist nun nach Einschätzung der Stadtverwaltung unwahrscheinlich.

Anzeige

Laut Beratungsfolge soll der Rat der Stadt bereits im Dezember das weitere Planverfahren auf Grundlage der bisherigen Entwürfe beschließen. Wenn sich der Beratungsbedarf des Ausschusses die Entscheidung bis zum März verzögere, lasse sich dies nicht mit kürzeren Planungen und schnelleren Bauarbeiten auffangen, sagte Frank Becker-Sieckau von der Stadtverwaltung. Auch Michael Schulz vom Architekturbüro aus Hannover bestätigte: „Wenn erst im März über den Entwurf entschieden wird, müssen wir im Zweifelsfall von vorne anfangen.“ Angesichts der notwendigen Ausschreibungen und einer geschätzten Bauzeit von rund 15 Monaten lasse sich der geplante Termin im August 2022 dann nicht halten.

Frischküche und Schülerfirma als Mitbetreiber

Am Vorentwurf war zuvor wegen der Kostensteigerung Kritik aufgekommen. Die neue Mensa soll an der Kreuzung von Schulstraße und Lange Feldstraße entstehen und ist für die tägliche Ausgabe von 900 Speisen in drei Tischzeiten auf 300 Sitzplätzen ausgerichtet – mit einer Zentralküche für die Oberschule sowie die Grundschulen Am Castrum und Am Langen Feld. Laut den Ausführungen der Architekten sollen in der zweigeschossigen Mensa auch eine Bühnenfläche, ein Kiosk sowie eine Hausmeisterwohnung Platz finden. Was besonders intensiv diskutiert wurde: In Abstimmung mit der Oberschule soll in der Mensa die Schülerfirma als Bestandteil der Berufsorientierung Mitbetreiber sein. Deshalb gehört zu den Plänen auch eine Frischküche für die Zubereitung der Speisen anstatt einer Zentralküche mit Aufwärmfunktion.

Die neue Mensa soll an der Kreuzung von Schulstraße und Lange Feldstraße entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Architekten weisen Kritik zurück

Überrascht zeigten sich zahlreiche Ausschussmitglieder wegen des großen Platzbedarfes einer Frischküche, die auch für die Berufsorientierung konzipiert ist. Strassmann, Peter Lübcke ( CDU) und Michael Passior ( SPD) wollen sich deshalb noch einmal das Konzept der Schülerfirma vorlegen lassen. „Wir müssen genau klären, welche Kosten das verursacht“, sagte Strassmann. Passior übte auch Kritik an einer eingeplanten Bühne. „Veranstaltungen sind nicht Sinn und Zweck einer Mensa“, sagte der SPD-Ratsherr.

Die Architekten wiesen die Kritik zurück: Sie hätten sich an die Vorgaben gehalten und keine „goldenen Wasserhähne“ eingeplant. Mit der Streichung von Bedingungen für die Schülerfirma und die Inklusion ließen sich maximal 5 bis 10 Prozent der Kosten einsparen. Anders sehe das bei einer Frischküche aus. Mit einer Aufwärmküche fiele ein großer Kostenpunkt weg. „Aber das ist dann auch eine völlig andere Qualität bei den Speisen“, sagte einer der Architekten.

Die Kostenexplosion begründeten die Planer mit unerwarteten technischen Anforderungen – wie etwa Rohrleitungen, die nicht im Gebäude, sondern in den Außenanlagen verlegt werden müssten, und einer notwendigen Verlegung der Niederspannungshauptverteilung.

Kritik an sehr kurzfristiger Vorlage des Entwurfes

Zwar übten mehrere Ausschussmitglieder auch Kritik an der kurzfristigen Vorlage des Entwurfes mit den dazu gehörigen Kosten. Trotzdem sollen die erforderlichen Beratungen den Zeitplan für das Projekt möglichst nicht verzögern. „Wir müssen das jetzt schnell hinkriegen“, sagte Rolf Meyer ( SPD).

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez