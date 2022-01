Gehrden

Die Baustelle ist schon seit einigen Tagen völlig verwaist. Trotzdem ist bei einem genaueren Blick hinter eine Wand von Containermodulen der Fortschritt gut zu erkennen. Der Neubau der Gehrdener Grundschule Am Langen Feld ist bereits deutlich in die Höhe gewachsen. „Über den Jahreswechsel war auf der Baustelle – wie bei vielen anderen Firmen auch – Weihnachtsruhe“, berichtet der städtische Projektleiter Frank Becker-Sickau. Er betont aber: „Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Es gab noch keine Verzögerungen.“ Der angepeilte Termin für den Unterrichtsbeginn im Sommer 2023 sei trotz der Corona-Pandemie und damit verbundener Lieferschwierigkeiten bislang nicht gefährdet. Schon am Montag, 10. Januar, sollen die Bauarbeiten weitergehen.

„Keller und Erdgeschoss des Hauptgebäudes sind im Rohbau schon fertig. Zurzeit ist das erste Obergeschoss in Arbeit“, sagt Becker-Sickau. Seit dem ersten Spatenstich vor rund einem Dreivierteljahr habe sich der Neubau gut entwickelt. „Wir haben auch rechtzeitig Angebote für die technische Gebäudeausstattung wie Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen bekommen“, berichtet der städtische Mitarbeiter. Im Keller sowie im Erdgeschoss soll der Einbau dieser Ausstattung parallel zu den weiterhin andauernden Hochbauarbeiten stellenweise in Kürze auch schon beginnen. „Gleichzeitig werden europaweit die Arbeiten für Ausbaugewerke wie Dachabdichtung, Trockenbau und Malerarbeiten ausgeschrieben“, sagt Becker-Sickau.

Bauarbeiten liegen weiterhin im geplanten Budget

Was für die Stadt Gehrden als Bauherr ebenfalls besonders wichtig ist: Laut Projektleiter liegt der Neubau trotz steigender Materialkosten derzeit auch weiterhin im ursprünglich geplanten Kostenrahmen. Rund 16,8 Millionen Euro investiert die Stadt, um an der Lange Feldstraße auf einer Fläche zwischen der Oberschule und der AWO-Seniorenresidenz eine neue Grundschule zu bauen. Es ist ein technisch aufwendiges Millionenprojekt mit hohen Standards. Auf einem Grundstück mit einer Größe von rund 5800 Quadratmetern entsteht ein dreigeschossiger Stahlbetonbau mit Verblenderfassade und Nebengebäuden. Zum energetischen Konzept gehört eine von Erdsonden gespeiste Wärmepumpe, die durch Strom aus einer Fotovoltaikanlage unterstützt wird, sowie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Am dem 10. Januar gehen die Bauarbeiten weiter. Quelle: Ingo Rodriguez

Termin für Richtfest rückt näher

Auf einen Termin für das traditionelle Richtfest will sich der städtische Projektleiter aber wegen der jahreszeitlich bedingten Witterungsschwankungen noch nicht festlegen. „Wenn auch das dritte Obergeschoss fertig ist, können wir Richtfest feiern“, sagt Becker-Sickau.

Der weitere Zeitplan: Ab Sommer 2023 sollen in der neuen vierzügigen Grundschule zunächst die Kinder der Grundschule Am Castrum unterrichtet werden. Danach wird die Grundschule Am Castrum abgerissen und an gleicher Stelle für etwa 18 Millionen Euro neu gebaut. Ist diese nach einer geplanten Bauzeit von zwei Jahren ebenfalls fertig, ziehen die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum in ihr neues Gebäude. Die Kinder der dann alten Grundschule Am Langen Feld wiederum werden erst anschließend in der neuen Grundschule Am Langen Feld unterrichtet.

Von Ingo Rodriguez