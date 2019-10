Lenthe

Der Ortsrat Lenthe hat in seiner Sitzung am Mittwochabend dem Bebauungsplan für das Neubaugebiet Im Wehrkampe zugestimmt. Wäre es nach ihm gegangen, dann hätte das Neubaugebiet auf einer Fläche von 2,5 Hektar entstehen sollen. Doch das Nein aus Hannover war unmissverständlich: Lediglich die Hälfte der Fläche darf laut Aussage der Regionsbehörde bebaut werden.

Vergrößerung um 5 Prozent als Maximum

„Die Beschränkung beruht auf einer Passage im Regionalen Raumordnungsprogramm, nach dem ein Dorf wie Lenthe, dem die nötige Infrastruktur wie Schule, Nahversorgung oder S-Bahn-Anbindung fehlt, sich nur um 5 Prozent der gegenwärtig bebauten Fläche vergrößern darf “, rief Nicole Leubert vom Fachdienst Bauen und Planen den Sitzungsteilnehmern in Erinnerung.

Das ursprünglich angestrebte Gebiet sei zu groß, weil Lenthe um 10 Prozent wachsen würde. Missmutig hatte der Ortsrat diese Entscheidung der Region vor Kurzem hinnehmen müssen „Wir sind damit nicht einverstanden. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist immens groß. Wir haben jetzt schon 341 Bewerber. Aber wir müssen mit der Entscheidung leben“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Die Vergabe der Bauplätze erfolge nach dem sogenannten Gehrdener Modell, bei dem Einheimische bevorzugt werden.

19 Häuser geplant

Damit es vorangeht, hat die Stadt nun auf der Hälfte der Fläche geplant. 19 Wohneinheiten sollen am westlichen Rand von Lenthe auf einer Fläche von 1,35 Hektar entstehen: 15 Einfamilienhäuser auf Grundstücken zwischen 520 und 620 Quadratmetern sowie vier Doppelhäuser auf Flächen von etwa 310 Quadratmetern. Die Erschließung erfolgt grundsätzlich über eine Ringstraße, die im Norden über einen Stich an die Straße Im Wehrfeld anschließt.

Damit das Neubaugebiet in den dörflichen Charakter Lenthes eingebettet wird, erarbeitet der Ortsrat derzeit eine örtliche Bauvorschrift für den vorliegenden Bebauungsplan. Diese orientiert sich an den Vorschriften für den Ortskern von Lenthe sowie an denen für die Neubausiedlung In der Bünte. Demnach werden Regelungen zur Traufhöhe und Gestaltung der Dächer, der Außenfassaden der Garagen und Carports und der Einfriedungen getroffen. „Festgeschrieben wird darin auch, dass nur ein- oder eineinhalbgeschossige Häuser entstehen, und nicht wie im vorliegenden Entwurf auch zweigeschossige Wohneinheiten gebaut werden dürfen. Diese Änderungswünsche werden wir auch noch einmal beim Fachbereich 5 einbringen“, so Ermerling.

Die neuen Häuser sollen klimaneutral und umweltverträglich errichtet werden. Dazu werde es eine Informationsveranstaltung mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt Gehrden, Kira Janotta, geben.

Baubeginn im Sommer?

Am 22. Oktober erfolgt die Beratung im Ausschuss für Bau- und Städteplanung (BSP), die Entscheidung im Verwaltungsausschuss fällt am 23. Oktober. Wenn alles gut läuft und es keine Zeitverzögerung seitens der Archäologen gibt, ist mit einem Baubeginn im Sommer 2020 zu rechnen.

Von Heidi Rabenhorst