Seit Längerem nutzen Unbekannte in Gehrden einen herrenlosen Baucontainer an der Straße Am Spehrteich nahe Aldi zum Abladen von Müll – und es wird immer mehr. Die Stadt konnte bislang keinen Besitzer ermitteln.

An dem alten Container an der Straße Am Spehrteich gegenüber von Aldi sammelt sich immer mehr wilder Müll an. Quelle: privat