Gehrden

Zu wenig Platz für Baustoffe, Freiraummöbel, Spielplatzgeräte, Schüttgüter und Pflanzenlieferungen: Das Gelände des städtischen Bauhofes an der Levester Straße ist an die Grenzen seiner Auslastung angekommen. „Wir brauchen dringend zusätzliche Lagerfläche“, sagt Bauhofleiter Michael Schröder. Die Stadtverwaltung hat auf den Bedarf inzwischen reagiert. Um eine Erweiterungsfläche zur Verfügung zu stellen, will sie für knapp 170.000 Euro ein Grundstück kaufen, das im Norden unmittelbar an den Bauhof-Standort angrenzt.

Grundstück kostet 168.000 Euro

Zur Finanzierung des Flächenankaufs hat der Rat der Stadt auch bereits einstimmig einer außerplanmäßigen Auszahlung zugestimmt. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen für den Erwerb des Grundstück zwar rund 80.000 Euro im laufenden Haushalt zur Verfügung – für den Gesamtpreis werden jedoch noch weitere rund 88.000 Euro benötigt.

Dabei hatte die Argumentation der Verwaltung die Ratsleute schon vor der Abstimmung überzeugt: „Durch diese Investition wird die Logistik-Infrastruktur für die Leistungsfähigkeit des städtischen Bauhofs erheblich gestärkt.“ So lautete die Begründung in der Beschlussvorlage, der die Ratsmitglieder schließlich ohne Debatte zustimmten.

Auf dem Gelände des Bauhofes wird zurzeit aus Platzmangel Material auch im Einfahrtsbereich gelagert. Quelle: Ingo Rodriguez

Lkws haben kaum Platz zum Wenden

Bauhofleiter Schröder ist angesichts der künftigen Erweiterungsfläche erleichtert. „Auf dem Gelände stehen aus Platzmangel bislang schon überall provisorisch abgestellte Reservesteine von bereits abgeschlossenen Sanierungen herum“, sagt Schröder. Auch für die neu gepflasterte Fußgängerzone lagert der Bauhof demnach Ersatzsteine für mögliche Reparaturen. Bei einem Blick auf das Gelände wird der Platzbedarf auch deutlich. Zurzeit stehen sogar zwei große Spielplatzgeräte im Einfahrtsbereich. „Manche Lkw-Fahrer wollen bei Anlieferungen nur ungern auf das Grundstück fahren, weil sie befürchten, nicht genügend Platz zum Wenden zu haben“, sagt Schröder.

Nach dem Flächenankauf soll es künftig keine Platzprobleme mehr geben. Der zuständige Fachdienst der Stadtverwaltung suchte allerdings schon länger nach einem geeigneten Erweiterungsgrundstück. Von den angrenzenden oder nahe gelegenen Flächen waren demnach aber bislang alle Areale nur für eine kostspielige Pacht oder Miete angeboten worden. Mit dem Besitzer des nördlich angrenzenden Grundstücks ist sich die Stadt nun aber offenbar einig. Wann der Bauhof den zusätzlichen Platz nach einer zuvor notwendigen Herrichtung des Geländes nutzen kann, weiß der Bauhofleiter bislang noch nicht.

Von Ingo Rodriguez