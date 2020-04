Gehrden

Aufgrund der aktuellen Lage und der Ausgangsbeschränkungen sind auch in Gehrden derzeit weniger Autofahrer als sonst unterwegs. Dennoch gab es genug Verkehrsteilnehmer, die mit ihren Fahrzeugen zuletzt Umleitungen in Kauf nehmen mussten und sich darüber geärgert haben. Nun gibt es eine gute Nachricht für Autofahrer: Ein wichtiges Nadelöhr, um ins Stadtzentrum zu gelangen, ist wieder befahrbar. Die Baustelle wird abgebaut.

Auch Busverkehr eingeschränkt

Am 26. März hatten die Arbeiten begonnen. Dabei ließ die Stadt Gehrden eine Fahrbahnabsenkung ausbessern. Betroffen war ein Kreuzungsbereich, in dem die Lange Feldstraße, die Weetzener Straße, das Dammtor und die Schaumburger Straße aufeinandertreffen. Davon war auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs betroffen, die Busse konnten die Haltestellen Dammstraße und Parkstraße nicht mehr anfahren.

Ursprünglich war die Stadt davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten am 9. April, also unmittelbar vor Ostern, abgeschlossen sein sollten. Aber es gin zügiger voran. „Die Arbeiten konnten bereits zum Ende der vergangenen Woche fertiggestellt werden“, berichtet Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. „Damit können auch die Busse wieder ihre regulären Strecken fahren.“ Zuletzt mussten die Linien 500, 522 und 580 eine Umleitung in Kauf nehmen.

Am Dienstag ist alles wieder frei

Born weist jedoch darauf hin, dass Autofahrer bis zur endgültigen freien Fahrt noch etwas Geduld aufbringen müssen. „Am Montag wird die Baustelle abgebaut. Bis zum Abend sind dann alle Gerätschaften und Absperrungen entfernt“, sagt der Sprecher. Spätestens am Dienstag sei der Kreuzungsbereich dann endgültig frei von Hindernissen und für den Verkehr wie gewohnt befahrbar, sagt Born.

Von Stephan Hartung