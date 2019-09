Lenthe

Das Dorffest in Lenthe wird ein 50-jähriger Mann wohl in schmerzhafter Erinnerung behalten. In der Nacht zu Sonnabend traf den Festbesucher gegen 1.30 Uhr ein Bierglas am Kopf und verletzte ihn dabei. Über die Person, die das Glas offenbar geworfen hat, hat die Polizei bislang noch keine Hinweise. Das Opfer zeigte indes kein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Polizei. Auch die Behandlung seiner Verletzung verweigerte der 50-Jährige. Die Beamten leiteten dennoch ein Strafverfahren gegen unbekannt gegen den Glaswerfer ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05108) 517115 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz