Lemmie

Besorgniserregender Mitgliederrückgang beim MTV Lemmie: Weil der Verein nach einigen Spielerabgängen jetzt notgedrungen seine einzige Nachwuchsmannschaft aufgelöst hat, sind beim MTV insgesamt nur noch 23 Sportler in einer einzigen Herren-Fußballmannschaft aktiv. Trotzdem blickt der Vorstand zuversichtlich in die Zukunft. „Mit insgesamt 90 Mitgliedern ist die Situation stabil, außerdem sollen zwei neue Sparten gegründet werden, um die Zahlen zu steigern“, kündigt der Vorsitzende Farrasch Omeirat an.

Der Mitgliederschwund hat mit der Auflösung der Jugendfußballmannschaft eine neue Dimension erreicht. Noch vor sechs Jahren zählte der Verein bei der Feier anlässlich des 90-jährigen Bestehens insgesamt rund 120 Mitglieder. Die Abmeldung der Nachwuchskicker vom Spielbetrieb bedeutet für den MTV nun auch die Auflösung der gesamten Jugendsparte. „Wir haben nicht mehr genügend Kinder, um eine komplette Mannschaft zu melden“, sagt die bisherige Jugendleiterin Kerstin Kutz. Sie habe ihr Amt deswegen niedergelegt. Ein anderes Nachwuchsangebot gibt es beim MTV mangels Mitgliedern nicht. „Es wollten zuletzt nur noch insgesamt elf Kinder mitmachen, die aber alle aus unterschiedlichen Altersklassen zwischen sechs und elf Jahren kommen“, sagt Kutz.

Abwerbungen, Corona, keine Hallenzeiten

Aus ihrer Sicht hat sich diese Entwicklung abgezeichnet. „Unser kleiner Verein hatte es in den vergangenen Jahren schwer, die bei uns spielenden Kinder zu halten“, sagt die bisherigen Leiterin der Nachwuchsabteilung. Durch die Corona-Pandemie und auch wegen des „unentwegten Kampfes“ mit der Stadt Gehrden um einen Hallenplatz in den Wintermonaten habe die Jugendmannschaft keine Überlebenschancen gehabt. Zuletzt habe das Team vor längerer Zeit in der kleinen Gymnastikhalle des Gymnasiums um einen volltropfenden Wassereimer herumgekickt. „In diesem Jahr hatten wir trotz mehrfachen Nachfragens bei der Stadt noch gar keine Hallenzeit bekommen“, berichtet Kutz.

Seit März konnte die Mannschaft zwar wieder auf dem Sportplatz trainieren. Kutz findet es aber verständlich, dass sich einige Kinder nun nach Abwerbungsversuchen andere Vereine gesucht hätten. Diese Entwicklung sei bedauerlich. Dabei seien noch vor einem Jahr beim Training der E-Jugendmannschaft regelmäßig rund 15 Kinder dabei gewesen. Kutz erinnert sich auch gerne an das Wochenendcamp der 96-Fußballschule auf dem MTV-Sportplatz vor zwei Jahren. „Da waren fast nur MTV-Kids dabei“, sagt sie.

Weitgehend ungenutzt ist die Anlage des MTV Lemmie. Aktuell ist nur eine Herren-Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Auch für die beiden ehrenamtlichen Trainer der nun aufgelösten E-Jugendmannschaft – eine Studentin und ein Vater - gibt es nun erst mal nichts mehr zu tun. „Wir möchten uns aber bei allen Unterstützern und Helfern für schöne Veranstaltungen und familiäre Feiern bedanken“, sagt Kutz.

MTV plant Sparte für Fahrradtouren und Bowling-Abteilung

Der Vorsitzende Omeirat sorgt sich trotzdem nicht um die Zukunft des Vereins. „Unsere 1. Fußballmannschaft nimmt in der 2. Kreisklasse mit einem Kader von 23 Spieler am Spielbetrieb teil“, sagt er. Außerdem seien beim MTV auch etwa 20 Frisbeespieler regelmäßig aktiv. Gemeinsam mit der Dorfinitiative Lemmie sei außerdem geplant, für zwei Lemmier Sportgruppen neue Sparten zu gründen, um die Mitgliederzahlen des Vereins zu erhöhen. „Es soll eine Abteilung für Fahrradtouren und eine für Bowling entstehen“, kündigt Omeirat an.

Der Vorsitzende hofft auch auf den Wiederaufbau einer Nachwuchsabteilung mit Fußballmannschaften. Interessierte Eltern und Kinder können sich per E-Mail an abuali1974@hotmail.de sowie über die Internetseite www.mtv-lemmie.de melden.

Von Ingo Rodriguez