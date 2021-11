Gehrden

In Carlottas Geschichte geht es um die berühmte Currywurst. Die Zehnjährige ist eines von rund 100 Mädchen und Jungen der Klassen 5 bis 13 des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG), die am Freitag beim ersten Vorlesemarathon der Gehrdener Schule ihr Publikum rund um die Uhr mit lustigen, aber auch ernsten Geschichten begeistert haben.

Charlotta aus der Klasse 5a bringt ihr Publikum mit dem Text aus der eigenen Feder schnell zum Lachen, und ihr ebenfalls zehn Jahre alter Mitschüler Moritz liest seinen selbstgeschriebenen Text mit dem Titel „Der Kampf“ vor. Darin geht es unter anderem um einen Wettstreit zwischen Außerirdischen und einem Zauberer.

„Die positiven Geschichten sind eindeutig in der Überzahl“

24 Stunden gab es für die Zuhörer und Zuhörerinnen was auf die Ohren – mal leise, mal laut. Die zuhörenden Schuljahrgänge wechselten sich in dieser Zeit ab. Tagsüber saßen vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler im Publikum, später am Abend lauschten die älteren Jahrgänge den Erzählungen. „Die positiven Geschichten waren eindeutig in der Überzahl“, berichtet Elisabeth Görth. Die kommissarische Fachobfrau für Deutsch spricht von einer gelungenen Premiere. „Die Veranstaltung soll keine Eintagsfliege bleiben“, so Görth. Wegen der großen Zustimmung und der großen Resonanz könne sie sich durchaus im nächsten Jahr eine Neuauflage geben.

Der Vorlesemarathon bildete den krönenden Abschluss für die Teilnahmebedingungen an einem Wettbewerb. „Die ,Zeit’ sucht die außergewöhnliche Lesestadt“, fügt Görth hinzu. Dafür habe das MCG im Lauf des Jahres Einiges auf die Beine gestellt. Dazu zählen unter anderem die Aktionen „Gehrden liest vor“ auf dem Gehrdener Marktplatz und in der Fußgängerzone, bei der Passanten einander vorgelesen haben sowie abendliche Lesungen auf den Klassenfahrten der fünften Klassen.

Viele weitere Aktionen zum Thema Lesen

Die Vorlesewanderungen im Deister von zwei MCG-Klassen sowie die QR-Codes im Schulgebäude und in Gehrden unter dem Motto „Träume versüßen die Wartezeit“ waren weitere Höhepunkte.„Dafür haben Schülerinnen und Schüler Geschichten zum Thema Traum eingelesen, die man sich nun jederzeit anhören kann“, erzählt die Pädagogin. Literarische Lesungen mit den Autoren Nikola Huppertz und Dirk Reinhardt sowie die Lesung von MCG-Schülerin Melanie Neumann aus ihrem ersten Roman „Dass im Herzen die Sonne wieder scheint“ rundeten die Aktionen ab. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 25. November.

Vorleser schaffen tolle Atmosphäre

„Die Schülerinnen und Schüler haben sehr beeindruckende und kreative Texte geschrieben, die alle Zuhörer in ihren Bann gezogen und für Gänsehaut gesorgt haben“, lobt Elisabeth Görth. Die großartigen Vorleser und Vorleserinnen hätten sich gemeinsam mit dem Publikum in andere Welten geträumt. Es habe insgesamt eine tolle Atmosphäre geherrscht und die Veranstaltung werde hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben.

„Wir sind stolz auf unsere Schülerschaft, die den Marathon durch ihren leidenschaftlichen Einsatz erfolgreich bestritten hat“, fügt die Hauptorganisatorin hinzu, der ihre Kollegen Agnes Kühn, Nele Meinen, Julia Richter, Kristina Benik, Julian Göke und Julian Pelser zur Seite gestanden haben. „Ohne ihre engagierte Mitarbeit könne ein derartiges Event nicht auf die Beine gestellt werden“, betont Görth.

Mit dem Lesen ist nach dem Marathon aber noch nicht Schluss: Schon am 9. Dezember ist am MCG der traditionelle Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen geplant.

