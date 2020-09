Gehrden/Everloh

Eva Hey zeigt auf die Homepage der Stadt Gehrden. Dort wird mit „umfassender Kinderbetreuung“ und „sozialer Infrastruktur vom Feinsten“ geworben. Die Mutter von zwei kleinen Mädchen kann darüber nur müde lächeln. Und sie wird deutlich: „Die Stadt Gehrden hat bewusst Familien angesiedelt – und hat kein Konzept für die daraus resultierende steigende Kinderzahl.“

Eva Heys Tochter Fenna ist im Sommer in die Grundschule gekommen. Und da sowohl ihr Mann als auch sie berufstätig sind, gibt es ein massives Betreuungsproblem. „ Gehrden ist darauf nicht vorbereitet“, kritisiert sie. Zwar gebe es das Hausaufgabenprojekt, doch dort würden Personal und Ressourcen für die pädagogische Arbeit fehlen.

Anzeige

Eva Hey ist keineswegs eine Verfechterin davon, dass Kinder bis 17 Uhr im Hort sind. „Aber ein flexibles und verlässliches Angebot für berufstätige Familien würde ich mir schon wünschen“, sagt sie.

„Das geht an die Substanz“

Der Ist-Zustand gehe an die Substanz. „Um 13 Uhr mit gekochtem Mittagessen das Kind von der Bushaltestelle abholen zu müssen, ermöglicht nicht einmal eine halbe Stelle“, erzählt die Lehrerin.

Sie hat in unmittelbarer Nachbarschaft zwei Familien gefunden, die dasselbe Problem haben. „Wir haben eine Art Dorfhort gebildet“, sagt sie. Für die Kinder sei das toll und auch familiär. „Und es ist ein Riesenluxus, dass das funktioniert“, erzählt Eva Hey. Doch das Projekt sei fragil. „Ist eine Familie krank, bricht das ganze Konstrukt in sich zusammen. Wir fahren auf Sicht.“ Es sei letztlich eine Hetzerei, Familie und Beruf zu vereinbaren. „Das geht an die Substanz“, sagt Eva Hey.

Geschafft: Mina (links) hat ihre Hausaufgaben beendet. Gemeinsam mit Fenna und Jolene besucht sie die erste Klasse an der Grundschule Am Castrum. Quelle: Dirk Wirausky

Mit dabei ist zum Beispiel Anna Laging. Wie Eva Hey ist die dreifache Mutter mit ihrer Familien vor ein paar Jahren nach Everloh gezogen – und berufstätig. Die Betreuung der Grundschüler zu organisieren sei ein erhöhter Stressfaktor und mit viel Aufwand verbunden, erzählt sie. Sie kenne Eltern, die bereits Probleme mit dem Arbeitgeber haben oder sogar den Arbeitsplatz wechseln mussten.

Eltern fühlen sich im Stich gelassen

Auch Bettina Tepohl ist betroffen. „Wir werden vor eine riesige Herausforderung gestellt und müssen im Prinzip ständig neu eine Lösung für unser Kind finden, die sowohl uns und unserem Kind als auch unseren Arbeitgebern gerecht wird“, sagt sie. Es könne nicht sein, dass die Stadt Gehrden die Eltern so im Stich lasse. Eine private Betreuung ihrer Grundschulkinder könnten sich die meisten Familien nicht leisten.

Aus Sicht von Bettina Tepohl hat sich die Stadt nicht auf den Zuzug zahlreicher Familien in den verschiedenen Neubaugebieten vorbereitet. „Man hätte bereits frühzeitig anfangen müssen, auf diese Entwicklung zu reagieren“, sagt sie. Sie wünsche sich, dass die Stadt die Not nicht einfach aussitze, sondern konkret mit den Eltern Lösungsvorschläge erarbeite – und zwar schnell.

„Die Betreuungssituation ist katastrophal“

Glück hat Virginie Khello Casado. Befreundete Familien sowie ab und an die Großeltern können ihr Kind betreuen. Zudem könne sie im Homeoffice arbeiten. „Doch was machen Familien, die solche Möglichkeiten nicht haben?“, fragt sie. Es würden immer weitere Baugebiete erschlossen, aber die Betreuungssituation in Gehrden sei katastrophal.

Unterstützung kommt von Nina Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum. Sie bezeichnet die Betreuung im Hausaufgabenprojekt als mangelhaft. Das sei zurzeit eher eine Kinderaufbewahrung, keine pädagogische Betreuung. Angesichts der personellen und räumlichen Voraussetzungen sei dies aber auch nicht besser zu leisten.

115 Plätze für 600 Grundschüler

Fachdienstleiterin Britta Häupl ist ehrlich: „Wir haben aktuell nicht mehr Kapazitäten für Kinder“, sagt sie. Und sie wisse auch, dass zahlreiche Eltern unzufrieden seien. Die Stadt könnte in dem Hausaufgabenprojekt 115 Plätze anbieten, in Gehrden gibt es aber etwa 600 Grundschüler.

Lesen Sie auch: Heftige Proteste gegen Hortauflösung

Eigentlich sei die städtische Hausaufgabenbetreuung auf Zeit angelegt worden, doch inzwischen gibt es sie seit acht Jahren. 2018 wurde der Hort abgeschafft. „Die Betreuung der Grundschüler am Nachmittag ist die Lücke im System“, gibt Häupl zu. Die Stadt wiederum versuche, so gerecht wie möglich die verschiedenen Ansprüche berufstätiger Eltern zu erfüllen. Eine schnelle Lösung werde es nicht geben.

Rechtsanspruch ab 2025

Und so müssen sich die Eltern gedulden. 2025 werden sie einen Rechtsanspruch haben, dass Jungen und Mädchen im Grundschulalter eine verlässliche Nachmittagsbetreuung bekommen. Bis dahin sollen auch die beiden Grundschulen fertig sein – mit Ganztagsangeboten.

Eva Hey und anderen Familien nutzt das aktuell nichts. „Es entsteht der Eindruck, dass die Betreuung der Grundschüler ausgesessen wird, bis der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung kommt“, meint sie.

Immerhin: Mina, Fenna und Jolene haben ihren Spaß. „Es ist schön, dass wir nach der Schule zusammen sein können“, sagen die drei Erstklässlerinnen, nachdem sie ihre Hausaufgaben beendet haben. Das beruhigt Anna Laging, die dieses Mal die Betreuung der drei Sechsjährigen übernommen hat. Aber sie weiß: Ein Dauerzustand kann das nicht sein.

Von Dirk Wirausky