Gehrden

Auf dem Programm steht Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten: englische Stücke aus dem 16. Jahrhundert, italienische Opernmusik und ausgezeichnete Solostücke für Trompete und Posaunen. „Von Barock bis Swing ist wieder ein breites Spektrum zu erwarten“, sagt Ulrich Wittwer, zweiter Vizepräsident des Lions Clubs „Deister“ Calenberger Land.

Der Hilfsinitiative ist es nach einer einjährigen Corona-Zwangspause nun wieder gelungen, das Blechbläserensemble Hannover Brass für einen Auftritt in der Margarethenkirche zu engagieren. Die Gruppe unter der Leitung von Thomas Eickhoff gastiert bei ihrem Konzert am Sonnabend, 4. Dezember, um 18 Uhr bereits zum fünften Mal für ein Benefizkonzert in Gehrden. In den Vorjahren spendete der Lions Club die Erlöse aus dem Ticketverkauf für verschiedene soziale Projekte. In diesem Jahr soll die Margarethenkirchengemeinde von der Gemeinnützigkeit des Clubs profitieren und eine pauschale Zuwendung in Höhe von 500 Euro erhalten. Von den Einnahmen aus dem Kartenverkauf soll laut Lions Club die Gage für das hochkarätige Ensemble finanziert werden.

Das Blechbläserensemble Hannover Brass (Bild oben) gastiert im Dezember in der Gehrdener Margarethenkirche – wie schon beim Auftritt vor zwei Jahren (Bild unten) Quelle: Privat (Chris Day) / Ingo Rodriguez (Archiv)

Ensemble spielt auch vorweihnachtliche Melodien

Anders als in der Vergangenheit findet das Konzert von Hannover Brass nun aber in der Adventszeit statt. „Daher werden die Bläser dieses Mal nicht nur Kompositionen von Henry Purcell, Mozart, Richard Wagner und George Gershwin präsentieren, sondern die Besucher auch mit vorweihnachtlichen Melodien auf den zweiten Advent einstimmen“, teilt der Lions Club mit.

Die Fangemeinde kann sich demnach auch jetzt wieder auf die Moderation des musikalischen Leiters Thomas Eickhoff freuen. Er hatte auch schon beim Auftritt vor zwei Jahren das Publikum in der Margarethenkirche mit interessanten Erläuterungen auf die einzelnen Stücke eingestimmt. Von kräftigen Rhythmen über klangvolle symphonische Sounds bis hin zu sanften Weisen hatte das vor 21 Jahren gegründete Bläserensemble schon 2019 in Gehrden anspruchsvolle Musik unterschiedlicher Stilrichtungen dargeboten.

Es gilt die 2-G-Regel

Heike Zieseniss vom Lions Club hat die Organisation der Veranstaltung übernommen. Sie freut sich schon jetzt auf einen besonderen Abend und weist darauf hin, dass für den Besuch der Veranstaltung die 2-G-Regel gilt. „Bei aller Liebe zur Musik der zwölfköpfigen Bläsergruppe müssen wir unbedingt auf die Sicherheit unserer Gäste, der Musiker und aller Beteiligten achten“, sagt Zieseniss.

Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Ticket. Karten gibt es im Vorverkauf in den Gehrdener Geschäften Ammon, Lesezeichen und WeinReich, im Bücherhaus am Thie in Barsinghausen, bei Heitmüller in Wennigsen, beim Buchfink in Ronnenberg sowie bei Plumhoff in Empelde.

Von Ingo Rodriguez