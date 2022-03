Gehrden

Mit einem fulminanten Frühjahrskonzert haben sich die Original Calenberger am Sonnabendnachmittag nach der zweijährigen Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Zweieinhalb Stunden begeisterte das 1973 gegründete und in Gehrden beheimatete Blasorchester die etwas mehr als 150 Gäste in der Festhalle. Und nicht nur den 25 Musikerinnen und Musikern war die Freude an ihrem ersten öffentlichen Auftritt anzusehen. Auch die Zuhörenden waren hellauf begeistert und begrüßten die Kapelle mit einem herzlichen Applaus.

Gut besucht: Etwas mehr als 150 Gäste erleben die Original Calenberger bei ihrem Frühjahrskonzert. Quelle: Heidi Rabenhorst

Konzertauftakt der Original Calenberger in Gehrden mit der Hymne der Ukraine

Aus Solidarität zu den Kriegsopfern und den Flüchtlingen spielte das Orchester zu Beginn die ukrainische Nationalhymne. Mit den Stücken „Marsch der Titanen“ und einer „Egerländer-Polka“ entführte die Kapelle danach die Zuhörenden in die Welt der leichten Muse. Bravorufe und lautstarker Beifall begleiteten auch die nachfolgenden Stücke wie den Tango „Florentinische Nächte“, die „Feinschmecker-Polka“ und die „Kleine Ungarische Rhapsodie“. Viel Applaus erhielt im Anschluss die Gesangseinlage von Silke Klose und Jens Schleicher, die mit dem Titel „Mit dir mal in Urlaub geh’n“, die Herzen des Publikums eroberten. Mit dem Terezinsky-Marsch entließ das Orchester die Gäste in die Pause.

Urlaubsträume: Silke Klose und Jens Schleicher wollen gemeinsam in den Urlaub geh´n. Quelle: Heidi Rabenhorst

Das Programm enthielt insgesamt sieben Titel der kürzlich veröffentlichten CD mit dem Titel „Vorschlag.Nachschlag.Herzschlag.“. Mit dieser CD hat das Orchester seinen neunten Tonträger herausgebracht. Die 16 Titel hatte das Orchester im Oktober vergangenen Jahres in einem hannoverschen Studio unter Leitung von Jens Schleicher eingespielt. Außer bekannten und neueren Kompositionen aus dem böhmisch-mährischen Repertoire sind auch einige solistische Beträge zu hören.

Gekonnt: Der musikalische Leiter Jens Schleicher gibt den Takt an. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von den Gästen gab es nur lobende Worte. „Es ist toll, endlich mal wieder ein Konzert live zu erleben“, sagte Heinz Förster aus Seelze erfreut, der mit Freunden nach Gehrden gekommen war. Mit großer Freude ließen sich Gehrdens Ehrenbürger Ernst Mittendorf und seine Ehefrau Ingetraut in die Welt der Musik entführen.

Ein Nachmittag mit Freunden: Heinz Förster (links) aus Seelze hat seine Freunde mitgebracht. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch den Jüngsten gefällt das Konzert „mega gut“

Und auch für Heinz Strassmann, Ratsherr der Grünen, war der Besuch des Konzertes ein „Muss“. Begeistert war auch Harald Gericke. „Ich wollte mir anhören, ob die Stücke genauso toll klingen, wie im Studio“, sagte der Tonmeister aus Hannover schmunzelnd. Er sei nicht enttäuscht worden, lautete sein Fazit nach dem Konzert.

„Mega gut“ gefallen hat es auch dem achtjährigen Amon, der mit seiner zehnjährigen Schwester Marlene und Mutter Sigrid Völkner im Publikum Platz genommen hat. „Mein Papa spielt Tenorhorn im Orchester. Ich liebe Blasmusik und möchte später als Schlagzeuger bei den Calenbergern mitspielen“, erzählte der Junge mit leuchtenden Augen.

Von allen verkauften Tickets und CDs spendet das Orchester jeweils 2 Euro an die Ukraine-Hilfe Gehrden. Mit dem Geld aus einer an der Kasse aufgestellten Spardose sind 300 Euro zusammengekommen. Im Vorfeld hatte die Kapelle außerdem 15 Winterjacken an die Organisation übergeben. Die Original Calenberger spielen am Sonntag, 20 März, ab 15.30 Uhr ein weiteres Konzert in der Bad Nenndorfer Wandelhalle.

Von Heidi Rabenhorst