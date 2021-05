Gehrden

Warum denn auch so lange warten? „Herr Dehn bekommt heute schon sein Geschenk. Eigentlich wäre er noch nicht dran“, sagt Andrea Nitsch, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Gehrden, und lacht. Herr Dehn, das ist Walter Dehn, der heute zum 138. Mal Blut spendet. Geschenke gibt es eigentlich nur in Zehnerschritten, also dann bei seinem 140. Besuch. Doch so lange wollten die DRK-Frauen nicht warten. Zusammen mit Vorstandsmitglied Jutta Beier überreichte Nitsch dem Edelspender ein Badehandtuch, Duschgels sowie einen Büchergutschein.

„Ich fühle mich immer gut, nachdem ich Blut gespendet habe. Weil ich das als Beitrag für die Gemeinschaft sehe“, sagt Dehn. Der Gehrdener und SPD-Ratsherr erinnert sich noch daran, wie es bei ihm angefangen hat. „Das war damals, als ich bei der Bundeswehr war. Wenn man Blut gespendet hat, hat man 30 Mark bekommen“, erinnert er sich und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich war jung, 30 Mark waren viel Geld.“

Blutspender seit fast 50 Jahren

Zu diesem Zeitpunkt war er 21 Jahre alt. Eine Art Leidenschaft entstand. „Ich bekomme immer eine Einladung zu den Terminen. Wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich hin“, erzählt er. Weiterer Nebeneffekt, außer dem Dienst für die Gemeinschaft, der ihm wichtig ist: „Bei der Spende wird auch gleich das eigene Blut untersucht. Das finde ich sehr gut“, sagt Dehn.

Weil die Altersgrenze bei Männern von 65 auf 72 Jahre angehoben worden ist, kann der Gehrdener noch für einige Zeit Blut spenden. Er ist 70 Jahre alt. Im nächsten Jahr hat er ein persönliches Jubiläum, dann spendet er schon 50 Jahre Blut. Aber er hat noch ein weiteres Ziel. „150 Spenden würde ich gern noch vollmachen“, sagt Dehn und nimmt sich am Ausgang eine Kleinigkeit vom Büfett mit. „Die Süßigkeiten verputze ich noch heute Abend. Ich komme zwar nicht wegen des Essens her. Aber die Geselligkeit beim Imbiss fehlt schon“, sagt er.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warten auf die Blutspende: Auf der Anmeldestraße ist Geduld gefragt. Quelle: Stephan Hartung

Seit Corona-Beginn dürfen die Spender nicht mehr bei Getränken und belegten Brötchen zusammensitzen, damit sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Den Imbiss an sich gibt es zwar noch, aber nur zur Mitnehmen. Es galt als großes Fragezeichen, ob Veränderungen wie diese, zusammen mit erweiterten Hygienevorschriften in der Pandemie und möglichen Bedenken von Blutspende-Teilnehmern, zu sinkenden Zahlen führen könnten. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall, wie Andrea Nitsch berichtet.

Spendenbereitschaft steigt trotz Corona

„Normalerweise hatten wir um die 80 Spender. Seit Corona-Beginn sind es immer mehr als 100 Personen“, sagt die Vorsitzende und erinnert sich an den Termin im Januar. „Das war mit 135 ein Traumergebnis“, sagt sie. Die Zahlen werden noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass statt wie üblich vier nun sechs Termine pro Jahr angeboten werden – die Streckung soll vermeiden, dass zu viele Menschen vor Ort sind und lange Wartezeiten entstehen. Denn vor der Festhalle stehen die Spender und werden sukzessive in den Innenraum gerufen.

Ausgerechnet an dem Tag, als die Presse zu Besuch ist, liegt die Gesamtzahl der Spender wieder unter 100 – es sind 89, davon zwölf Erstspender. Das Ergebnis drückt den Schnitt aber nicht unter 100, denn im März waren es 106 Spender. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende beim DRK-Ortsverein Gehrden besteht am Montag, 26. Juli, in der Festhalle Am Castrum.

Von Stephan Hartung