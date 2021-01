Gehrden

Dem Bridge-Club geht es wie vielen anderen Vereinen: Wegen des Lockdowns geht aktuell nichts. Die regelmäßigen Spielenachmittage der Kartenfreunde montags und donnerstags im Vierständerhaus fallen bereits seit Monaten aus. Lediglich im Oktober gab es eine dreiwöchige Phase, in der sich die Frauen und Männer des Bridge-Clubs treffen konnten.

Gänzlich untätig ist der Bridge-Club allerdings nicht. „Wir sind auf das Onlinespiel ausgewichen“, sagt der Vorsitzende Charles Ebert. Eine durchaus gute Alternative, zumal man sich über eine Chat-Funktion austauschen könne. „So ist zumindest eine gewisse persönliche Begegnung möglich“, meint Ebert.

„Es fehlt das Miteinander“

Doch auch wenn sich die Mitglieder aktuell online behelfen, ein wirklicher Ersatz zu den Spielrunden im Vierständerhaus sei das nicht. „Es fehlt natürlich das soziale Miteinander“, sagt Ebert. Doch gegenwärtig sei das nicht zu ändern. „Wir müssen abwarten und auf bessere Zeiten hoffen“, sagt er.

Ebert führt den Verein mit seinen etwa 60 Mitgliedern seit September vergangenen Jahres. Eher zufällig. Er selbst lebt erst seit wenigen Jahren in Gehrden. „Und im Vergleich zu anderen bin ich ein unerfahrener Spieler“, gesteht der gebürtige Engländer. Er habe in seiner Zeit als Student häufiger gespielt, dann gab es eine fast 45-jährige Pause.

Homepage aufgebaut

Doch Bridge habe ihn nie wirklich losgelassen. Es sei ein tolles Spiel. „Es schult unheimlich das Gedächtnis“, sagt er. Kurzum: Das ideale Fitnesstraining für das Gehirn. Nach seinem Umzug von Hannover nach Gehrden trat der 67-Jährige dem Bridge-Club bei. „Und nun bin ich sogar der Vorsitzende“, sagt er schmunzelnd. Eine Neuerung hat er bereits eingeführt. Der Verein hat eine Homepage. Unter www.bridgeclub-gehrden.de finden Interessierte Informationen über den Verein.

Der Bridge-Club Gehrden ist 1989 als private Spielrunde für Senioren auf Initiative des Ehepaars Hans Georg und Wanda Wilms entstanden. Seit etwa 25 Jahren ist das Vierständerhaus in Gehrden die Heimstätte der Vereins.

Spende für die Tafel

Nun hat Charles Ebert der Gehrdener Tafel einen Besuch abgestattet. Mit dabei hatte er 300 Euro. Eigentlich werde bei der Weihnachtsfeier gesammelt und die Summe anschließend einem sozialen Projekt übergeben. Doch da das vorweihnachtliche Beisammensein im Dezember ausfallen musste, kam die Spende diesmal aus der Vereinskasse.

Für die Leiterin der Tafel, Betty Bekiersch, sind die 300 Euro ein willkommener Geldsegen. „Wir haben laufende Ausgaben“, sagt sie. Gegenwärtig werden in dem Laden am Kantplatz an etwa 45 Familien Lebensmittel ausgegeben. Über die Unterstützung für die Einrichtung freut sich Bekiersch. „Die Gehrdener sind sehr offen für unsere Arbeit“, sagt sie.

Von Dirk Wirausky