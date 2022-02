Gehrden

Wenn der rasende Reporter Heribert Kötter vom Finallauf des Sumo-Viererbob-Weltcups in Bad Gottleuba-Berggießhübel berichtet, kleben die Ohren des Zuhörers förmlich an den Lautsprechern. Um seine Berichterstattung auszudehnen und noch mehr Publikum zu erreichen, hat sich der Sender Topsports.wtf jetzt auch die weltweiten Exklusivrechte für alle Wettbewerbe im Individual-Hochsee-Radball gesichert. Auf dem Gehrdener Portal mit dem Werbeslogan „Home of the Randsport“ kommen auch Fans vom 400-Meter-Hindernissackhüpfen voll auf ihre Kosten. Topsports.wtf ist live dabei, liefert Hintergrundgeschichten und geht damit auch in digitalen Netzwerken wie Youtube, Tiktok, Facebook und Instagram viral.

Hallen-Motorboot-Dreisprung? Sitz-Baseball? Beach-Dressur-Rodeln? Ein Aprilscherz im Februar? Weit gefehlt – auch wenn die Brüder Ingo und Marco Stoll nicht alles immer ganz ernst meinen, sobald sie im Tonstudio in der Kernstadt Beiträge für ihre neue Internetseite produzieren. Sie sind jetzt mit Gehrdens erstem Internet-Comedy-Sender online gegangen. „Gleichzeitig mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 4. Februar“, sagt der 47-jährige Ingo. Den Zeitpunkt hat er mit seinem 45-jährigen Bruder ganz bewusst gewählt. „Bei Olympischen Spielen wird auch über Randsportarten berichtet, die sonst ein Schattendasein fristen“, sagt Stoll.

„Mauerblümchendasein“ von Randsportarten beenden

Bei einem Blick auf ihre Internetseite ist bislang zwar vor allem humorvolle Satire zu finden. Das „mediale Mauerblümchendasein“ von Randsportarten wollen die Geschwister auf diese Weise ändern: Erst einmal wollen sie mit ihren augenzwinkernden Reportagen über erdachte Disziplinen Aufmerksamkeit erhaschen und Reichweite erzielen. Langfristig soll das Portal aber medial vernachlässigten Randsportarten eine Plattform bieten und Publikum anlocken.

Erste Kontakte hat der Sender bereits zur Deutschen Faustball-Liga (DFBL) geknüpft. Nicht einmal 24 Stunden nach dem Onlinestart hat sich bei den Brüdern ein Verantwortlicher der DFBL gemeldet. „Wir finden es gut, dass sich neue Medien für den Randsport stark machen und ihre Beiträge mit Humor verbinden“, sagt Niklas Hodel von der DFBL. Sein Anruf in Gehrden hat sich gelohnt: Topsports.wtf werde nun Anfang März live von der deutschen Hallen-Faustball-Meisterschaft in Wardenburg berichten, kündigen die Gebrüder Stoll an – und meinen das völlig ernst.

„Der Randsport ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Deshalb brauchen Athleten, Fans und Funktionäre endlich eine fußballfreie Plattform, die es ernst meint“, sagt Ingo Stoll mit der Stimme des fiktiven Reporters Heribert Kötter. Dieser soll für den Sender künftig auch live von weiteren Randsport-Ereignissen berichten. Es klinge natürlich schräg, wenn man spannungsgeladen eine Endausscheidung wie etwa vom Rhönradturnen kommentiert, sagt der ältere Bruder. „Da können die Grenzen zwischen Satire und ernsthafter Berichterstattung schnell verschwimmen, aber genau das ist das Konzept“, betont er.

Ingo (links) und Marco Stoll wollen mit viel Augenzwinkern Randsportarten eine Plattform bieten. Quelle: Ingo Rodriguez

Ziel ist es, den Randsportarten mediale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Deshalb hoffen die Brüder, dass Verantwortliche mit ihnen Kontakt aufnehmen und auch Radiosender Topsports-Berichterstattungen in ihr Programm aufnehmen – trotz oder wegen der unvermeidbaren Satiretendenzen.

„Bei der Idee war kein Alkohol im Spiel“

Die Geschwister haben ihre neue Internetseite aber keineswegs als gewerbliche Einnahmequelle entwickelt. Der 47-jährige Ingo ist studierter Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet als selbstständiger Audiograf. Im Tonstudio seines Gehrdener Hauses produziert der Familienvater Hörbeiträge für private Auftraggeber. Bruder Marco ist selbstständiger Programmierer und wohnt in Hannover. Den in Badenstedt aufgewachsenen Brüdern – beide ehemalige Breitensport-Tischtennisspieler – fiel die Umsetzung ihres neuen Konzeptes wegen ihrer beruflichen Kenntnisse nicht schwer. „Etwa zwei Monate nach der Idee sind wir online gegangen“, sagt Marco. Seitdem hätten bereits rund 5000 Besucherinnen und Besucher ihre Seite angeklickt. Die Brüder versichern: „Bei der Idee war kein Alkohol im Spiel.“

Herzstück ihres Internetsenders ist ein sogenannter „Disziplinator“: ein Programm, das für Besucher auf Mausklick aus einer Liste von rund 120 offiziellen Sportarten und Disziplinen über einen geheimen Algorithmus neue Extrem-Randsportarten herausfiltert. Es gibt mehr als fünf Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Und was sollen die absurden Sportarten bewirken? Für die Brüder Stoll ist es vor allem unterhaltsam. „Der Witz entsteht über die Vorstellung im Kopf“, sagt der 47-jährige Ingo Stoll.

Fiktive Sportdisziplinen sollen Pioniergeist wecken. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch: Breakdance-Olympiahoffnung sucht neue Talente für SG 05 Ronnenberg

Insgeheim hoffen die Brüder aber auch auf Sportpioniere. „Wenn irgendwo auf der Welt drei Männer ein gemeinsames Hobby haben, gibt es dafür auch eine Weltmeisterschaft“, sagt Marco. Er prophezeit: „Es werden durch unsere Initiative neue Sportarten entstehen.“ Sackhüpfen sei im Jahr 1904 schließlich auch schon einmal olympisch gewesen.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.topsports.wtf zu finden.

Von Ingo Rodriguez