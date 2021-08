Lemmie

Die Pläne für die von der Initiative Bürgerwind Lemmie geplante Windkraftanlage nehmen immer mehr Gestalt an. Derzeit liegt im Rathaus der Flächennutzungsplan aus, in dem die Stadt Gehrden bislang zwei Vorranggebiete für Windkraftanlagen bei Leveste und Redderse festgelegt hat. Bis einschließlich 3. September läuft die öffentliche Bürgerbeteiligung. „Das werden wir nutzen und unsere Anregungen einbringen“, berichtet Peter Nispel. Die ausgewählte Fläche in der Feldmark sei neben Leveste und Redderse der einzige Standort im Stadtgebiet, der für ein Windrad genutzt werden könne. „Diese Chance müssen wir jetzt ergreifen“, fügt der Lemmier hinzu.

Die Nabenhöhe der Anlage soll bis zu 149 Metern betragen

Die Idee für das Bürgerwindrad entstand im Lemmier Ortsrat. Die Fläche sei schnell gefunden auf einem Feld im Dreieck Lemmie, Gehrden und Weetzen gefunden worden. „Der Wind passt“, sagt Landwirt Henning Rehren, auf dessen Grund und Boden die Anlage errichtet werden soll.

Auch planungsrechtlich sei das Projekt realisierbar. „Die Anlage führt zu keiner Blickbeeinträchtigung des Deisters und des Gehrdener Berges für Lemmie und Gehrden“, betont Burkhardt Hennicke von der Initiative. Die Nord-Ost-Lage führe auch zu keinem Schattenwurf und könne bestens die Hauptwindrichtung West nutzen – und das ganz ohne eine Verspargelung der Landschaft. Auch der Abstand zur Besiedlung sei an diesem Standort gewährleistet: 950 Meter bis Gehrden, 850 Meter bis Lemmie und 1100 Meter bis Weetzen. Die Nabenhöhe der Anlage soll zwischen 117 und 149 Metern betragen.

Die Windenergie werde einen maßgeblichen Anteil an der künftigen Energieversorgung haben und könne bei geringem Flächenverbrauch Energie in bemerkenswertem Umfang erzeugen. Das Potential für die Windkraft sei erheblich. „Das Windrad von Bürgern für Bürger ist eine Investition in unsere und die Zukunft der Kinder“, wirbt die Initiative für das Projekt.

Das Beste daran sei, dass die Bürger davon profitieren können. So soll die Wertschöpfung, insbesondere die Energie aus den Stromerlösen möglichst vor Ort bleiben. „Deshalb werden Beteiligungen an der in Planung befindlichen Windenergieanlage zuallererst den Bürgerinnen und Bürgern von Lemmie und vom südlichen Ortsrand in Gehrden angeboten“, sagt Energo-Geschäftsführer Edmund Jansen. Die Energiegenossenschaft Calenberger Land eG ist für die Umsetzung beauftragt.

Beteiligte Bürger werden zu Konsumenten und Produzenten

Die Lemmier werden nicht nur zu Konsumenten von Energie, sondern auch zu Produzenten. „Sie können durch die finanzielle Beteiligung Kommanditisten werden“, heißt es seitens der Initiative. Alle könnten aus dem Verkauf der regenerativen Energie der Bürger-Windkraftanlage Gewinn erzielen und gleichzeitig zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz beitragen.

Die Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in das öffentliche Netz erfolgt durch bestehende Kabeltrassen. „Durch Kooperationen wie zum Beispiel mit Regiobus, könnten Großverbraucher direkt Nutzen aus der Anlage ziehen“, erläutert SPD-Ortsratsmitglied Peter Nispel. Aber auch die Haushalte vor Ort könnten versorgt werden. Dadurch werde Gehrden stromautark.

Nispel wies außerdem auf das Energie-Cluster-Lemmie hin. Die Stromversorgung werde ein Thema der Zukunft und benötige viele Standbeine. „Im Verbund mit der geplanten Solarfreiflächenanlage im Süden des Ortes kann der Weg zu einer CO2 freien Energieversorgung geebnet werden“, meint er.

Die Kosten für das Bürgerwindrad belaufen sich auf etwa 5 Millionen Euro. Die Windkraftanlage werde voraussichtlich rund 3000 Haushalte mit Strom versorgen können.

Mitglieder der Initiative Bürgerwind Lemmie rund um Burkhardt Hennicke stehen im August immer sonnabends zwischen 10 und 12 Uhr während des Bauernmarktes vor dem Café Teufel in der Gehrdener Fußgängerzone zu Gesprächen bereit. Bürger können ihre Fragen auch direkt an jansen.edmund@htp-tel.de schicken.

Von Heidi Rabenhorst