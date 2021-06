Redderse

Missstände an Straßen und Wegen, zugewachsene Gräben, kein barrierefreier Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus und ungepflegte Spielplätze – beim Dorfrundgang mit dem Ortsrat Redderse sowie Vertretern der Stadtverwaltung Gehrden und unter großer Beteiligung der Einwohner wurden viele Probleme angesprochen.

Die Redderser nutzten die Möglichkeit, ihrem Ärger Luft zu machen und einige Missstände vor Ort in Anwesenheit von Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD), der stellvertretenden Bauamtsleiterin Beate Küchemann und Kämmerer Nurettin Demirel zu benennen.

Den Rundgang starteten die mehr als 20 Teilnehmer am Dorfgemeinschaftshaus. Dort ging es einmal mehr um den schon länger geforderten barrierefreien Zugang zum Haus. „Rollstuhlfahrer oder Bürger, die auf einen Rollator angewiesen sind, haben keine Möglichkeit für einen Besuch“, sagte Ortsbürgermeister Philipp Felsen. Mit Sorge blicke er deshalb auf die im September bevorstehende Bundestags- und Kommunalwahlen. „Wie sollen sie ins DGH kommen?“, fragte er. Die vorhandenen Stahlrampen könnten nicht die Lösung sein. „Da muss dringend etwas gemacht werden“, forderte der Ortsbürgermeister.

Zustand der Spielplätze bemängelt

Erneut kritisierten die Kommunalpolitiker aus Redderse und Einwohner den Zustand der Spielplätze. So fehle am Spielplatz an der Wiesenstraße immer noch der Ersatz für die abgebaute Rutsche. Auch der Wunsch nach einer Boulefläche und einer kleinen Picknicksitzecke sei nicht erfüllt worden. „Es fehlt außerdem die von uns mehrfach geforderte Sandkastenumrandung“, sagte Melanie Greger. Dringend ausgetauscht werden müsse außerdem der Sand.

Auf Unmut stieß auch der Zustand des kleinen Spielplatzes im Südfeld. „Die Hecke und die Bäume müssen unbedingt zurückgeschnitten werden“, forderte Anwohner Peter Bytomski. Nicht zufrieden ist auch Nina Grote. „Das Gras überwuchert teilweise den Sandkasten“, merkte die Mutter von zwei kleinen Kindern an.

Nina Grote (links) und Peter Bytomski beklagen den verwilderten Zustand des Spielplatzes im Südfeld. Quelle: Heidi Rabenhorst

Für rege Diskussion sorgte die Parksituation am Sport- und Festplatz am Ortsrand. „Momentan ist das ein richtig großes Problem“, sagte die Vorsitzende der SSG Redderse. Das Dorfgemeinschaftshaus könne derzeit wegen Corona und auch wegen der Sanierung nicht für die Turnstunden benutzt werden. „So weichen wir auf den Sportplatz aus“, sagte Simone Weigand. Nun sei sie dafür gerügt worden, dass die Teilnehmerinnen ihre Autos dort parken würden. Das Abstellen von Fahrzeugen sei dort nicht erlaubt. „Wie aber sollen wir denn unsere Gerätschaften wie Gymnastikbälle, Seile oder Tücher dorthin bringen?“, fragte Weigand.

Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt?

Letzter Punkt des Dorfrundgangs war die unübersichtliche Verkehrssituation in der Obernfeldstraße, wo sich kürzlich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat. „Nur wenige halten sich an die Ortsdurchfahrtsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde“, sagte Philipp Felsen. Durch die Ansiedlung von vier neuen Häusern käme es in diesem Bereich zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Es sei für die Anwohner schwierig, sicher auf die Obernfeldstraße zu kommen. „Diese Stelle birgt ein hohes Gefahrenpotenzial“, sagte der Ortsbürgermeister. Der Ortsrat werde in seiner nächsten Sitzung am Montag, 14. Juni, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus über den Antrag einer Tempo-30-Zone beraten.

Von Heidi Rabenhorst