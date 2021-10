Gehrden

Im Gehrdener Stadtgebiet kommt es immer wieder zu Vandalismus. Am vergangenen Wochenende wurden unter anderem Seitenspiegel von parkenden Autos beschädigt. Am Berggasthaus Niedersachsen haben unbekannte Personen randaliert. Dort wurden Blumenkübel umgekippt und die Glasscheibe eines Kastens zerstört. Auch die große Hinweiskarte vom Gehrdener Berg haben Täter beschmiert, das Fach mit Flyern abgerissen. Dazu wurden Baustelllampen ramponiert. Am Kantplatz ist laut einem Anwohner ein Altkleidercontainer umgekippt worden. Dazu liegen an vielen Stellen im Stadtgebiet Glasscherben von Bier- und Schnapsflaschen herum, auch auf Spielplätzen. „Heranwachsende haben regelrecht eine Schneise durch die Stadt gezogen“, meint ein Bürger.

Haus mit Eiern beworfen

Die Polizei geht davon aus, dass eine Gruppe von unbekannten Tätern für die Straftaten verantwortlich ist. In der Nacht zu Sonntag seien in der Kernstadt mehrere Sachbeschädigungen gemeldet worden. Die Liste ist lang: An geparkten Fahrzeugen an der Gartenstraße, am Gärtnereiweg und an der Langen Feldstraße wurden die Außenspiegel abgetreten, am Nedderntor an einem Auto der Lack zerkratzt, am Eichenweg wurde an einem Mercedes der Stern abgebrochen und entwendet, am Köthnerberg die Scheibe eines Schaukastens eingeworfen und an der Großen Bergstraße ein Haus mit Eiern beworfen.

Polizei sucht Zeugen

An der Neuen Straße wiederum ist ein Briefkasten durch einen Böller stark beschädigt worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Sie sollen sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 5170 melden.

In den vergangenen Wochen ist es laut Anliegern vor allem am Festplatz an der Lange Feldstraße zu abendlicher Stunde immer wieder zu Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gekommen. Laut Anwohnern fahren Autos mit quietschenden Reifen über den Platz, Heranwachsende randalieren. Sachbeschädigungen seien die Regel, sagt ein Gehrdener. Die Polizei kontrolliere zwar den Bereich, genutzt habe dies bisher aber wenig.

Unbekannte haben ein Grundstück an der Levester Straße völlig verwüstet und nahezu alle Gartengeräte demoliert und zerstört. Quelle: Privat

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist der Festplatz schon immer ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen, durchaus in großen Gruppen. Eine Häufung von Straftaten sei allerdings zuletzt nicht festgestellt worden. Meist handele es sich um Ruhestörungen. Die Polizei sei aber gerade am Wochenende regelmäßig in diesem Bereich unterwegs.

Vandalismus am Burgbergturm

In jüngster Zeit haben sich die Vandalismusfälle im Stadtgebiet offenbar gehäuft. Die Turmgarde klagt, dass es immer wieder zu Vandalismus am Burgbergturm komme. Oft bleibe es nicht bei weggeworfenem Müll, kaputten Glasflaschen und Lagerfeuerresten nächtlicher Partys, sondern es seien größere Schäden zu verzeichnen, berichtete Benjamin Balke von der Turmgarde vor wenigen Wochen. Unbekannte hatten im August an der Levester Straße eine liebevoll renovierte Gartenlaube verwüstet. Die Parzelle war zuvor von Schülern und ihren Eltern mühevoll hergerichtet worden.

Von Dirk Wirausky