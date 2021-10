Ditterke/Everloh

Zurzeit ist es an der Bundesstraße 65 in Ditterke ruhig, zumindest wenn die Baufahrzeuge nicht unterwegs sind: Wegen Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße ist die Ortsdurchfahrt seit Juli gesperrt. Bereits Monate zuvor hat eine Gruppe Everloher und Ditterker Bürger in regelmäßigen Treffen die Arbeit aufgenommen. Als der Verkehr noch ungehindert durch die Ortschaften rollte, entwickelte die Arbeitsgruppe Ideen, wie der Straßenverkehr in der Zeit nach der Sperrung beruhigt werden könnte.

Nun sind die Ergebnisse spruchreif. Die neunseitige Ausarbeitung, in der vielfältige Vorschläge zum Auto-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr zusammengefasst sind, hat die Arbeitsgruppe unter anderem an die Stadt Gehrden, die Region Hannover und die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr verschickt.

Ortsumgehung: Neue Trasse für die B 65

Ein Kernanliegen der Gruppe ist die Forderung nach einem neuen Streckenverlauf für die Bundesstraße. In Zukunft soll die B 65 nicht mehr durch die Orte Everloh und Ditterke geführt werden. Pläne dazu gebe es schon sehr lange, erinnert sich der Ditterker Ortsbürgermeister Ralf Wegmann. Schon 1975 habe er einen Faltplan in den Händen gehalten, in dem ein solcher Entwurf verzeichnet gewesen sei.

Auch heute noch findet man Pläne dazu in offiziellen Unterlagen. Im sogenannten Bundesverkehrswegeplan 2030 legt die Bundespolitik dar, welchen Bedarf sie in unterschiedlichen Verkehrssektoren in diesem Jahrzehnt sieht. Auf der zugehörigen Internetseite können Interessierte die dort vorgesehenen Projekte anschauen. Hier wird ein Trassenverlauf vorgeschlagen, der südlich von Everloh und Ditterke verläuft und erst nach dem Ort Nordgoltern wieder auf die jetzige B 65 zurückführt. Mit diesem Plan ist die Sprecherin der Arbeitsgruppe, Doris Jeschonnek, nicht abschließend zufrieden. Der Straßenverlauf sehe nämlich eine Zerschneidung des Erichshofes vor. „Das geht gar nicht“, sagt sie.

Auch kurzfristige Maßnahmen sollen helfen

Bis eine Ortsumgehung gebaut sei, vergehe noch viel Zeit, nimmt die Arbeitsgruppe an. Deswegen schlagen die Mitglieder auch aus ihrer Sicht kurzfristig umsetzbare Maßnahmen vor. „An allen Ortseinfahrten sollen Geschwindigkeitsanzeigegeräte aufgehängt werden“, heißt es in dem Papier der Arbeitsgruppe. Zudem sollen Geschwindigkeitskontrollen in den Orten häufiger stattfinden. Mit einem eigenen Messgerät hätten die Mitglieder der Arbeitsgruppe „massiv überhöhte Geschwindigkeiten“ von „vielfach mehr als 100 Stundenkilometern“ festgestellt, teilen sie mit. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer kommt in dem Dokument zur Sprache.

Kurz vor dem Everloher Ortseingang wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Quelle: Finn Bachmann

Dazu kommen mehrere örtliche Verbesserungsvorschläge. Kurz vor dem Everloher Ortseingang wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern auf der K 230 aufgehoben. Dort sollte durchgehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten, findet die Arbeitsgruppe. Die Ampelschaltung an der Kreuzung B 65/K 230 in Everloh sei immer wieder Grund für Staus. Als Lösung schlägt die Gruppe einen Kreisel als Ersatz vor. Das lehne die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bisher aber ab.

Gefährliche Situation für Radfahrer: Hier wird der Radweg auf die Straße geführt. Quelle: Finn Bachmann

Radverkehr soll attraktiver werden

Eine Alternative zum Pkw-Verkehr biete das Fahrrad. Dieses zu benutzen sei an vielen Stellen aber unattraktiv und bisweilen sogar gefährlich. Am nördlichen Everloher Ortseingang sei der Radweg zum Beispiel ungünstig auf die Fahrbahn zurückgeführt. Hier könne es zu gefährlichen Situationen kommen, ein Vorfahrt-achten-Schild für Autofahrer könne die Situation entschärfen.

In den vergangenen Jahren sei der öffentliche Nahverkehr in Ditterke und Everloh zurückgefahren worden, Verbindungen seien weggefallen. Die Busse der Linie 580, die stündlich zwischen der Haltestelle „Am Soltekampe“ und Northen verkehrten, könnten nach Ditterke und Everloh weiterfahren, schlägt die Arbeitsgruppe vor.

Um die Verkehrssicherheit und die Belastung für die Anwohner zu reduzieren, sei es sinnvoll, die öffentlichen Bereiche in den Ortschaften neu zu gestalten. Wer in ein Dorf hineinfahre, solle anhand der Bebauung sofort erkennen „ich bin in einem Dorf, hier muss ich langsam fahren“, findet Jeschonnek.

Von Finn Bachmann