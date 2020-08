Gehrden

Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche – das ist allerorten ein wichtiges Thema. In Gehrden besteht schon länger der Wunsch nach einem Platz für Skater, nachdem vor einigen Jahren eine entsprechende Anlage an der Oberschule ausgemustert wurde. „Für uns ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Wir wissen, wie sehr sich die Jugendlichen das wünschen“, sagt Niclas Hischke, Jugendbürgermeister von Gehrden.

In der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments, der Vertretung für Jugendliche aus Gehrden, kam dieses Thema erneut zur Sprache. Fachbereichsleiter Ralf Geide fasste jedoch die Faktoren zusammen, die derzeit die entscheidenden Hindernisse sind: „Wir brauchen erstmal eine Fläche dafür. Jedoch gibt es derzeit kein passendes Grundstück. Denn man muss ja bei einer Skateranlage auch an den Lärmschutz denken.“

Abstimmung mit der Region nötig

Mittlerweile kommt jedoch eine neue Möglichkeit ins Spiel. Denn Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf weiß, „dass es ein zentraler Platz sein muss, an dem sich die Jugendlichen treffen können.“ Er denkt deshalb laut über den Ottomar-von-Reden-Park nach. „Dafür müssten aber noch viele Fragen geklärt werden“, sagt Mittendorf.

Der Park gehört der Region Hannover, an diese müsse man sich als übergeordnete Behörde richten, erklärt der Bürgermeister. „Die Region hat viel Aufwand betrieben und in den Park investiert. Im Grundsatz soll der Park für Spaziergänger sein und zum Verweilen einladen. Man muss prüfen, inwiefern die Jugendlichen dann stören, da bei einer Skateranlage eine Geräuschentwicklung völlig normal ist.“

Könnte im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden eine Skateranlage entstehen? Quelle: Stephan Hartung

Nach Meinung von Niclas Hischke wäre der Ottomar-von-Reden-Park keine Wunschlösung. „Aber wir wissen auch: Einen geeigneten Platz findet man nicht in zwei Tagen. Daher würden wir auch diesen Standort in Betracht ziehen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.“ Seine Skepsis liegt in der Nähe zum Krankenhaus begründet. „Im Park gehen oft Patienten spazieren – auch ältere Leute, die gern die Ruhe im Park genießen wollen.“ Daher sei fraglich, wie gut eine Skateranlage für Jugendliche in einen solchen Park integriert werden könne. „Aber wir hören uns alles gern an.“

Erstmal eine Fläche finden

Cord Mittendorf freut sich darüber, „dass sich die Jugendlichen Gedanken machen und engagieren“. Das Interesse aus der jungen Bevölkerung zeige, dass es sich für die Stadt lohne, für solche Themen einzusetzen. Und dies möchte Mittendorf nun tun. „In Kürze haben wir wieder unsere Kuratorium-Sitzung. Dort werden wir die Skateranlage in Verbindung mit dem Ottomar-von-Reden-Park ansprechen.“

Im Kuratorium sitzen auch Vertreter der Region. Auch wenn der Park nicht die optimale Lösung aus Sicht des Jugendparlaments ist. „Das A und O bleibt erstmal, überhaupt eine geeignete Fläche zu finden“, sagt der Bürgermeister. Die Jugendlichen in Gehrden können also weiter hoffen.

Von Stephan Hartung