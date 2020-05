Gehrden

Die Diskussion um die Erweiterung der Buslinie 500 von Gehrden nach Weetzen geht in eine neue Runde. In einem offenen Brief haben sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker und der Grünen-Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann an Bürgermeister Cord Mittendorf gewandt. Darin werfen sie ihm Untätigkeit vor und stellen ihm ein Ultimatum: Vor dem Regionsverkehrsausschuss am 14. Mai soll sich das Stadtoberhaupt bei Regionsrat Ulf-Birger Franz für die Erweiterung der Buslinie einsetzen.

Nach der jüngsten Ratssitzung hatten sich Spieker und Strassmann mehrere Fragen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgedrängt. Sie formulierten daraufhin eine Anfrage an den Bürgermeister. „In der letzten Verkehrsausschusssitzung ist der Bürgermeister aufgefordert worden, mit der Region zu verhandeln, wie umgehend eine Busverbindung von Gehrden zum Bahnhof Weetzen, so wie sie die Bürgerinnen und Bürger zu Recht fordern, wieder eingerichtet wird – Stichwort Linie 350“, heißt es in dem Schreiben.

Erinnerung an Ratsbeschluss von 2019

In der Sitzung vom vergangenen Mittwoch hätten sie nun erfahren, dass Mittendorf sieben Wochen nach der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses noch nicht tätig geworden sei. In diesem Zusammenhang erinnern die Fraktionsvorsitzenden in ihrer Anfrage nochmals an den Ratsbeschluss vom Juni 2019, den Politik und Verwaltung zur Weiterführung der Linie 500 von Gehrden nach Weetzen gefasst hatten. Und: „Zukunftsfragen der Klinikumserweiterung und der Verkehrs-, Bus- und Parkinfrastruktur vor dem Klinikum bedürfen ebenfalls einer Klärung“, heißt es weiter.

Ein besseres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr und konkret die Verlängerung der für Berufspendler wichtigen 500er-Busses bis zum S-Bahnhof in Weetzen beschäftigt die Gehrdener seit Langem. Besonders nach dem Wegfall der Buslinie 350 hat sich die Forderung nach einer Lösung im ÖPNV noch einmal verschärft. Im Verkehrsausschuss hatten zuletzt Vertreter der Region Fragen zu dem Thema beantwortet und die Mehrkosten von jährlich rund einer halben Million Euro erläutert, sollte die Linie 500 zukünftig bis nach Weetzen fahren.

Gespräche bis 11. Mai gefordert

Spieker und Strassmann fordern jetzt von Mittendorf, bis zum 11. Mai Gespräche mit dem Dezernenten für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, Regionsrat Ulf-Birger Franz, zu führen und sich für die Interessen der Gehrdener einzusetzen. Die Ergebnisse dieser Verhandlung sollen die Grundlage für Fragen zur Nahverkehrsanbindung Gehrdens bilden, die CDU und Grüne in der Sitzung des Regionsverkehrsausschusses am 14. Mai stellen wollen.

