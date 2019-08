Gehrden

Der CDU-Ratsherr Klaus Dörffer hat die Pläne der Stadtverwaltung, am Marktplatz mehrere alte Bäume zu beseitigen, verteidigt. „Gestalten bedeutet immer auch Veränderung“, sagt der Landschaftsgärtner. Allerdings betont Dörffer: „Es müssen neue Bäume gepflanzt werden, die die entsprechende Größe haben.“

Die Absicht, bei der Umgestaltung des Marktplatzes einige Bäume zu fällen, trifft nicht überall auf Zustimmung. Die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ und die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen haben jüngst gefordert, die „großkroningen Bäume“ zu erhalten. „Wir können es uns nicht leisten, alte Bäume einfach so zu beseitigen“, sagte BI-Sprecher Hartmut Weimar. Gerade in der Innenstadt seien kaum noch große Bäume vorhanden.

Auch die Grünen wollen die ortsbildprägenden Bäume am Markt erhalten. Die Bäume sind seiner Ansicht nach bedeutsam für das historische Stadtbild. „Wir fordern ein fachliches Gutachten über den Zustand und geeignete Maßnahmen, um sie zu erhalten“, sagte Strassmann kürzlich. Grundsätzlich gilt für die Grünen: „Ältere Bäume sollen aus Umweltgründen erhalten werden.“

Neuanpflanzungen sollen alte Bäume ersetzen

Die Stadtverwaltung wiederum sieht das anders. Sie will die Bäume durch Neupflanzungen ersetzen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei der schlechte Gesundheitszustand der Bäume, heißt es. In der Sitzung des Ausschuss für Bau- und Städteplanung hat die städtische Projektleiterin, Christina Unselt, im Juni darauf hingewiesen, dass die beiden Kastanien vor dem Ratskeller und die Platane erhebliche Schäden aufweisen. Fehlschnitte und nachträgliche Aufschüttungen hätten sich negativ auf den Zustand der Bäume ausgewirkt.

Unselt hatte zudem erläutert, dass durch den Fachplaner ein Baumkonzept erarbeitet wurde. Dieses werde im weiteren Verfahren in Abstimmung mit dem Sanierungsbeirat konkretisiert. Zur Positionierung der Bäume hatte sie angemerkt, dass die beiden Ersatzpflanzungen für die Kastanien weiter an das Ratskellergebäude herangerückt werden sollen. Der Eigentümer des Ratskellers befürwortet diesen Entwurf. Der Standort für die Platane werde in Richtung des Wasserspiels, das bei der Umgestaltung des Marktplatzes angelegt werden soll, verschoben.

Stadt hat erhöhte Kontrollpflicht

Diese Vorgehen unterstützt auch Dörffer. Die Bäume seien bereits beschädigt, durch die geplanten Baumaßnahmen am Marktplatz würden sie aus Dörffers Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Schäden erleiden. Unabhängig davon habe die Stadt bei bereits beschädigten Bäume eine erhöhte Kontrollpflicht.

Dörffer sieht in der Entfernung der Bäume eine zukunftsorientierte Entwicklung und sinnvolle Erneuerung des Marktplatzbereichs. Als Kompensationsmaßnahmen fordert er im Kernbereich die Anpflanzung von zwei Großbäumen, um zeitnah dafür zu sorgen, dass kein Mangel an Grün entstehe. „Wir müssen ganzheitlich denken: Die Beseitigung der alten Bäume passiert für die Zukunft“, betont der CDU-Politiker.

Von Dirk Wirausky