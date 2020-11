Gehrden

Eigentlich fehlt das Geld, doch die CDU-Ratsfraktion will das nicht hinnehmen. Weil das Budget für den neuen Schulkomplex Mittelbau-West am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) aufgebraucht ist, konnten die Außenanlagen noch nicht fertig gestellt werden. So sind die Wege rund um das Gebäude noch nicht befestigt worden – zum Leidwesen der Schulleitung.

Die Verwaltung hatte kürzlich im Bildungsausschuss angekündigt, die Pflasterarbeiten erst 2022 auszuführen, wenn dafür Geld in den Haushalt eingestellt wird. So lange wollen die Christdemokraten jedoch nicht warten. Sie haben die Stadt in einem Eilantrag aufgefordert, sofort zu handeln.

Es sollen ausreichend Haushaltsmittel von anderen Konten für das MCG zur Verfügung gestellt werden, damit sämtliche Baumaßnahmen im nächsten Jahr abgeschlossen werden können. Dafür sollen Mittel verwendet werden, die im laufenden Haushalt für andere Projekte zur Verfügung stehen, aber nicht abgerufen werden. Zudem sollen bis zur endgültigen Pflasterung Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden, die den Eintrag von Schmutz und Steinen von dem jetzt ausliegenden Schotter reduzieren. Die Kosten für die Pflasterung wurden mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Schäden auf den Fußböden

„Durch die Verzögerung der Baumaßnahmen wie zum Beispiel die Pflasterarbeiten kommt es zu verstärktem Eintrag von Schmutz und kleinen Steinen des verwendeten Schotters“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Das habe bereits zu Schäden an den Bodenbelägen im Gebäude geführt. Darüber hinaus sollten die Baumaßnahmen abgeschlossen werden, damit künftig ungestört unterrichtet werden kann.

Ebenfalls noch nicht installiert worden ist die Beleuchtung für das Außengelände des MCG. Das hatte die Bauaufsicht gefordert. Diese Vorgabe soll allerdings zeitnah umgesetzt werden. Kostenpunkt ist 150.000 Euro. Bis dahin müsse eine adäquate Notbeleuchtung installiert werden, fordert die CDU.

Von Dirk Wirausky