Der CDU-Stadtverband hat wegen der bevorstehenden Kommunalwahl im September seine Kandidaten für die neuen Ortsräte aufgestellt. In Lemmie treten für die Christdemokraten Henning Rehren und Martin Siegmund an. In Redderse bewerben sich um einen Sitz im Ortsrat Manuel Große, Melanie Greger, Axel Gröper und Gesa Rosentreter. Die CDU-Kandidaten für Leveste sind Linn Rasmussen, Andre Rübesamen, Henning Isemann, Beatrice Freifrau Knigge, Ludwig Giesecke und Ingo Garbe. In Northen kandidieren Sabrina Volker, Marcel van Grevengoed, Christian Spatzier, Johanna Volker, Jan Niemeyer, Mark-Erich Volker und Dirk Meier. In den Lenther Ortsrat wollen Lena Otto, Evelyn Lücken und Jan Jakoby. In Everloh treten für die CDU Hans Christian Seeßelberg-Buresch und Cornelia Husemann an. ir