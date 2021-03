Gehrden

Die Calenberger Musikschule hat die Corona-Krise bislang relativ gut überstanden. Das berichtet der Einrichtungsleiter Alfons Schleinschock. Als vor einem Jahr der erste Lockdown verhängt wurde, haben alle Lehrer direkt Kontakt zu ihren Schülern gesucht. Per Whatsapp, Mail oder Telefon. „Jeder eben so, wie er konnte“, sagt Schleinschock.

90 Prozent der Schüler hätten den Onlineunterricht als Alternative direkt akzeptiert. Abgemeldet hätten sich nur sehr wenige. Was allerdings wegfiel, waren die 600 Kinder, die im Rahmen des Programms „Wir machen die Musik“, eine Kooperation mit Schulen und Kitas, unterrichtet werden sollten. „Wir haben dann auch für viele Kurzarbeit angemeldet“, sagt Schleinschock.

Am 15. Mai vergangenen Jahres konnte der Einzelunterricht zunächst wieder aufgenommen werden. Was allerdings weiterhin ausfiel, waren die Ensembles. „Und das ist unter anderem das, was eine Musikschule ausmacht“, weiß der Leiter. Das gemeinsame Spiel, der soziale Aspekt, der die Schülerinnen und Schüler motiviere, besser werden zu wollen und mehr Zeit mit Üben zu verbringen. Das habe zu einem immateriellen Schaden geführt. „Aber auch das holen wir wieder auf.“

Situation nie existenzbedrohend

Mithilfe von gut aufgestockten Rücklagen sei die Einrichtung finanziell nie in Schwierigkeiten geraten. Selbstverständlich sehe der Abschluss 2020 nicht so gut aus wie der aus dem Vorjahr. Aber existenziell bedrohend sei die Situation nie gewesen. Die Einrichtung hat sogar im September vergangenen Jahres erstmals einen stellvertretenden Schulleiter eingestellt. Oliver James Burkhart ist in Teilzeit nun mit dabei. „Ich habe mich sehr gefreut, in dieser Zeit eine solche Stelle zu finden“, erzählt der 33-Jährige.

Die Flyer: Die Calenberger Musikschule musste einiges darin absagen. Die Mitarbeiter der Einrichtung hoffen aber auf das kommende Jahr. Quelle: Janna Silinger

Da er aus Frankfurt komme, genieße er nun das Leben und Arbeiten in einer kleinen Stadt wie Gehrden besonders. „Man ist schnell im Grünen, hat aber auch gleich Hannover um die Ecke. Ein Traum.“, sagt der junge Mann zufrieden. Und auch mit seinem Job scheint er glücklich, er lerne viel dazu, zeigt sich ambitioniert. Ein Vorteil, der Burkhardt außerdem zu der Stelle verholfen hat. „Er ist auch Kontrabasslehrer“, sagt Schleinschock. Das habe gefehlt.

Onlineunterricht ist auf Dauer keine Alternative

Im vergangenen Herbst wurde dann abermals der Einzelunterricht untersagt. „Ich verstehe das nicht. Wir haben große Räume, es gibt Hygienekonzepte. Es wären nur zwei Leute auf Abstand“, kritisiert Schleinschock diese Entscheidung. Denn obwohl das mit dem Onlineunterricht zwar funktioniere und dieser die Musikschule finanziell über Wasser halte, fehle der persönliche Kontakt, der dreidimensionale Blick auf den Schüler. „So können wir schon unterrichten, aber Klangqualität oder Ausdruck fallen komplett raus“, fügt Burkhardt hinzu. Auch für die Lehrer sei diese Form des Unterrichts sehr anstrengend.

Daran ändere auch das in der vergangenen Woche erstrittene Gerichtsurteil einer Privatmusiklehrerin nichts. Demnach solle Einzelunterricht zumindest zu Hause wieder möglich sein. Was das allerdings konkret für eine Musikschule bedeutet, die in Klassenräumen unterrichtet, ist bislang unklar. „Das waren für uns zu viele Unwägbarkeiten. Und um das Chaos zu vermeiden, haben wir uns dazu entschieden, den Onlineunterricht bis zu den Osterferien einfach weiter zu führen“, sagt Schleinschock. Man wolle während der Schließzeit dann in aller Ruhe beraten, wie es weitergehe. Schließlich sei jetzt noch nicht absehbar, ob nicht neuerliche Bund-Länder-Beschlüsse alles wieder durcheinander brächten.

Somit bleibt es zunächst beim bereits eingespielten Unterricht der virtuellen Art. An dieser „neuen Realität“ sei aber auch nicht alles schlecht, sagt der Musikschulleiter. Manches würde sicher beibehalten, wie zum Beispiel die Chance, häufiger mit dem Vorstand zu tagen, sich in einer Videokonferenz kurz auszutauschen, ohne dass jemand weit fahren müsste. Außerdem könnten auch Schüler, wenn sie zum Beispiel mal nicht gebracht werden könnten oder sich nicht fit fühlten, weiterhin online unterrichtet werden.

Von Janna Silinger und Sarah Istrefaj