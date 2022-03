Gehrden

Cord Mittendorf will es noch einmal wissen. Der amtierende Bürgermeister der Stadt Gehrden will im September erneut für den Posten des Verwaltungschefs kandidieren. Die formale Voraussetzung wurde am Donnerstagabend auf der Mitgliederversammlung der SPD geschaffen: Bei einer Enthaltung votierten die 27 Anwesenden für eine Kandidatur Mittendorfs.

Es war eine Überraschung, als der Sozialdemokrat Cord Mittendorf im Juni 2014 den CDU-Bürgermeister Hermann Heldermann ablöste. Erstmals seit 1976 stellte damit die SPD das Gehrdener Stadtoberhaupt; und so soll es aus Sicht der Sozialdemokraten in den nächsten Jahren auch bleiben. Cord Mittendorf jedenfalls ist bereit. Er sei keineswegs amtsmüde, sagte er. Er möchte seine Arbeit weitere acht Jahre fortsetzen.

Selbstbewusst und entschlossen

Es war ein durchaus bemerkenswerter Auftritt von Cord Mittendorf in der Gehrdener Festhalle; deutlich spürbar und hörbar war, dass er große Lust hat, Gehrdens Stadtoberhaupt zu bleiben. Selbstbewusst und entschlossen kündigte er an, erneut für die SPD als Bürgermeister kandidieren zu wollen; doch gleichzeitig war es ein entspannter und gelassener Auftritt des Amtsinhabers. Und er ist überzeugt: „Ich kann Bürgermeister für Gehrden.“ Gleichwohl gab er zu, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe sei, „aber ich habe in den zurückliegenden Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt“, betonte er. Er habe als Bürgermeister bereits viel geschafft. Das wiederum sei aber nicht allein sein Verdienst, das sei nur im Team möglich.

„Ich habe in den vergangenen Jahren viel geschafft“: Cord Mittendorf zieht ein positives Resümee seiner bisherigen Amtszeit. Quelle: Dirk Wirausky

Mittendorfs persönliche Bilanz der vergangenen acht Jahre fällt positiv aus. Viele Projekte seien erfolgreich zum Abschluss gebracht worden, gleichzeitig seien aber auch zahlreiche Vorhaben angeschoben worden. „Es ist immer mein Ziel, einen breiten Kosens mit allen Beteiligten zum Wohle der Stadt und der Bürger zu finden“, so Mittendorf. Der Bürgermeister verwies dabei unter anderem auf die Entwicklung der Schulen, die nachschulische Betreuung („Es müssen auch Zwischenlösungen akzeptiert werden“), die Wirtschaftsförderung („Es ist an der Zeit, neue Gewerbeflächen auszuweisen“), den Breitbandausbau („Bis 2025 soll der digitale Ausbau im Stadtgebiet komplett abgeschlossen sein“), Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung („Der Rat ist meinen Überlegungen gefolgt“), die Innenstadtsanierung und das Feuerwehrwesen. „Dabei ist es oft auch ein schmerzhafter Spagat zwischen Wunschdenken und Finanzierbarkeit“, betonte Mittendorf, der erneut kritisierte, dass CDU, Grüne und AfD die Ansiedlung eines Betriebshofes der Regiobus verhindert haben. „Damit haben wir eine große Chance für Gehrden vertan“, sagte er.

Auch auf die Modernisierung des Klinikums Robert Koch ging Mittendorf ein. „Wir sind in dem Prozess stark eingebunden und wollen gemeinsam ein Verkehrskonzept in diesem sensiblen Bereich der Stadt finden“, sagte er. Die Weiterentwicklung des Krankenhauses sei ein wichtiger Faktor für Gehrden. „Es ist der größte Arbeitgeber der Stadt“, sagte der Verwaltungschef.

Wahlprogramm ist in Arbeit

Mittendorf wagte auch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Große Überraschungen oder gar Visionen präsentierte er dabei nicht und er betonte: „Ich stelle heute auch nicht mein Wahlprogramm vor.“ Das werde in den nächsten Wochen erarbeitet. Als zentrale Punkte der Zukunft nannte Mittendorf den Klimaschutz, die Idee einer Smart-City, den Kauf des Hauses am Steinweg 25 und vor allem eine Entschuldungsstrategie für künftige Generationen.

Die Faust zur Gratulation: Kai Stahn (von rechts) und Michael Passior vom Vorstand des SPD-Ortsvereins gratulieren Cord Mittendorf zur Wahl als Bürgermeister-Kandidat. Quelle: Dirk Wirausky

Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sylvie Müller lobte Mittendorf für seine „ruhige und besonnene Arbeit“. „Er hat bewiesen, dass er es kann“, sagte sie. Gleichzeitig sei er auch als Bürgermeister ein ehrlicher und offener Mensch geblieben – ohne Allüren. „Cord Mittendorf steht für ein lebendiges und liebenswertes Gehrden“, warb Müller für den SPD-Kandidaten.

Steffen Krach unterstützt Cord Mittendorf

Unter den Gästen war auch Regionspräsident Steffen Krach (SPD). „Cord Mittendorf hat eindrucksvoll gezeigt, dass er der richtige Bürgermeister für Gehrden ist“, sagte Krach. Mittendorf sei jemand, der sich für die Stadt Gehrden einsetze und für deren Belange kämpfen könne. Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler nannte Mittendorf einen bescheidenen Menschen, der zu selten sage, was er alles für Gehrden leiste.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wahl zum Gehrdener Bürgermeister ist am Sonntag, 25. September. Die CDU wird ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten in knapp drei Wochen nominieren. Mit der Bürgermeisterwahl im Spätsommer hat Gehrden in diesem Jahr ein Alleinstellungsmerkmal in der Region Hannover. Nur am Burgberg sind die Menschen aufgerufen, einen Hauptverwaltungsbeamten oder eine Hauptverwaltungsbeamtin zu wählen. Eine mögliche Stichwahl wurde für den 9. Oktober terminiert.

Von Dirk Wirausky