Alle Fäden laufen bei Felicitas Butzer zusammen. Die 19-jährige Theologiestudentin koordiniert das freiwillige und kostenlose Angebot der katholischen und evangelischen Jugend derzeit aus Göttingen, wo sie sich für die in dieser Woche anstehende Graecumprüfung, das Griechisch-Examen, vorbereitet. „Das klappt prima, wir sind alle gut vernetzt“, so die junge Gehrdenerin, die den Helfern die Kontaktdaten übermittelt. Auch die von der Stadt Gehrden angebotenen Einkaufshilfen werden von der Gruppe organisiert. „Ich gebe alle Anfragen direkt an Felicitas Butzer weiter“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Ramona Hoffmann.

Senioren zeigen sich dankbar

„Bisher laufen die Einkäufe super. Wir bekommen die Einkaufsliste per Telefon oder per Handy. Die Leute stellen immer einen Korb raus, in den wir die Ware legen. Dazu rufen wir vorher kurz an und geben den ungefähren Betrag durch, sodass alles kontaktlos ablaufen kann“, berichtet ihr Bruder Tobias Butzer. Selbstverständlich würden alle Einkäufe von ihm und seinen Mitstreitern genau dokumentiert.

Für ihre Dienste erhielten die Jugendlichen als Dankeschön oftmals kleine Aufmerksamkeiten, für die sie sich bedanken möchten. „Sehr oft runden die Senioren die Beträge auf oder schenken uns Süßigkeiten“, berichtet der 15-Jährige, für den am 18. Mai am Matthias-Claudius-Gymnasium wieder der Schulalltag beginnt. Derzeit werden etwa 25 Personen von den 20 Jugendlichen versorgt. „Es kann gerne noch mehr genutzt werden, es gibt genügend freiwillige Helfer“, fügt der Zehntklässler hinzu.

Mit Mundschutz und Handschuhen: Tobias Butzer kauft vor allem Obst und Gemüse für die Haushalte. Quelle: Heidi Rabenhorst

Hilfe für schwerbehinderte Gehrdener bieten Dirk und Hanni Leopold an. „Wir betreuen momentan drei Haushalte“, berichtet Dirk Leopold. Dazu gehöre unter anderem eine Person, die er noch aus seiner Zeit als Gehrdener Senioren- und Behindertenbeauftragter kenne, sowie ein weiteres Ehepaar und eine ältere Dame, deren Tochter sich bei ihm über die sozialen Netzwerke gemeldet und um Einkaufshilfe für ihre Mutter gebeten habe. Für jeden Kontakt kauft das Ehepaar einmal wöchentlich ein. „Wenn weitere Hilfe benötigt wird, machen wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten auch“, fügt er hinzu.

Höherer Gesprächsbedarf

In Everloh tätigt Gisela Wicke für einige Bürger die Einkäufe. „In unserem Dorf sind nach wie vor alle gut versorgt“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Allerdings bemerke sie einen höheren Gesprächsbedarf. Viele Unterhaltungen fänden entweder ganz spontan bei einem zufälligen Treffen auf der Straße mit Abstand statt oder am Telefon. „Es ist erfreulich, dass ältere Menschen sich melden und das Angebot für ein Gespräch nutzen“, so Wicke weiter. Für manche sei das die einzige Möglichkeit – neben der Einkaufshilfe – sich auszutauschen. Zum Glück haben viele einen Garten, in dem sie sich betätigen können.

Von Vorteil sei außerdem, dass ein Zusammenhörigkeitsgefühl durch die Angebote des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Everloh und das Klönfrühstück von der Kapellengemeinde schon vor der Corona-Pandemie bestanden habe. Außerdem trage die gute Zusammenarbeit mit der Kapellengemeinde und Pastor Martin Funke ebenfalls zum Wohle der Hilfesuchenden bei.

Menschen helfen sich gegenseitig

Untereinander helfen sich auch die Levester. „Wir haben zehn freiwillige Helfer. Nur eine Familie nimmt derzeit das Hilfsangebot an“, verrät Ortsbürgermeister Michael Passior. Wie es auf dem Dorf so üblich sei, helfen sich die Menschen gegenseitig. Die Struktur sei eben eine andere als in der Stadt.

Auch in Lenthe und Northen, wo Kirchenvorstand und Ortsrat ihre Hilfe anbieten, bleiben die Telefone eher still. „Hier hilft man sich gegenseitig. Außerdem bekommen ältere Northener auch Hilfe von ihren Kindern, die noch im Ort wohnen“, verrät Ina Meier vom Kirchenvorstand Northen-Lenthe.

Von Heidi Rabenhorst