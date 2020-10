Gehrden

Bislang galt Gehrden innerhalb der Region Hannover als eine Vorzeigekommune: Während die Corona-Pandemie in anderen Städten und Gemeinden für Sieben-Tage-Inzidenzwerte über der kritischen Marke von 35 sorgte, war Gehrden noch zu Beginn dieser Woche ganz unten in einer Tabelle, in der man gern das Schlusslicht sein möchte. Doch in den vergangenen Tagen ist auch in der Burgbergstadt der Wert gestiegen. Am Donnerstag lag er bereits bei 38,8, am Freitag bei 51,7 – aktuell sind in der Stadt zehn Menschen an Covid-19 erkrankt. Diese Statistiken teilte die Region Hannover mit.

„Angesichts unserer geringen Einwohnerzahl springt der Wert relativ schnell nach oben, wenn es nur einige neue Infektionsfälle gibt“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden, die rund 15.000 Einwohner hat. „Dies war in Wennigsen jetzt genauso“, sagt Born und verweist auf die von der Einwohnerzahl her ähnliche große Gemeinde am Deister.

Maßnahme nur mit Vorgabe der Region umsetzbar

Über verschärfte Maßnahmen, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, denkt die Verwaltung aber nicht nach – weil sie gar nicht die Berechtigung dazu hätten, diese umzusetzen. „Die Region Hannover ist die für uns zuständige Gesundheitsbehörde“, sagt Born. Die Verwaltung richtet sich immer nach den Vorgaben und Verfügungen, die seitens der Region erlassen werden – auch wenn dies erst einige Tage später passiere und man dadurch mit Verzögerung auf aktuelle Entwicklungen reagieren könne. „Für die Bevölkerung und Gewerbetreibende ist das oft nur schwer nachzuvollziehen“, sagt der Stadtsprecher.

Wie schnell die Verwaltung jedoch die Vorgaben umsetzt, wurde am Donnerstag im Rathaus deutlich. Nach der Allgemeinverfügung, wonach auch in Gebäuden auf den sogenannten Verkehrswegen Maskenpflicht herrschen muss, begannen die Mitarbeiter im Rathaus mit der entsprechen Anwendung von Masken.

Es erfolgen Kontrollen auf dem Markt

Hin und wieder gab es jedoch Verstöße gegen die, schon seit längerer Zeit geltende, Maskenpflicht auf dem Markt. „Wir haben jetzt Kontrollen durchgeführt und die Menschen angesprochen“, sagt Fachdienstleiter Ralf Geide. Das sei auf dem Wochenmarkt am Donnerstag passiert und werde am Sonnabend auf dem Bauernmarkt wiederholt. Dabei hielten sich, sagt Geide, die Kunden fast durchgehend an die Maskenpflicht. Jedoch sei man von den Besucher darauf angesprochen worden, dass einige Verkäufer ohne Maske hinter ihren Auslagen standen. „Darauf haben wir die Beschicker aufmerksam gemacht.“

Nach den Herbstferien stehen wieder viele politische Sitzungen auf dem Programm. Mit Blick auf die Infektionszahlen müsse man sich Gedanken machen, wie das Platzangebot umsetzbar sei, sagt Geide. „Bei vielen Ausschüssen ist das kein Problem, der Bürgersaal im Rathaus ist groß genug. Aber beim Bildungsausschuss gibt es viele Beigeordnete plus Zuschauer, da könnte es schon eng werden.“

Von Stephan Hartung