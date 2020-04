Über Abfall auf dem Spielplatz an der Seelzer Straße haben sich am Wochenende viele Gehrdener geärgert – nicht nur deshalb, weil das Betreten solcher Flächen in Corona-Zeiten verboten ist, sondern weil der nächste Mülleimer nur wenige Meter entfernt steht. Die Stadt spricht aber von einem insgesamt ruhigen Wochenende.