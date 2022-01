Gehrden

In großen Buchstaben steht es auf dem Plakat am Testcontainer auf dem Rewe-Parkplatz und als Aufdruck auf dem Testmobil in der Fußgängerzone: Termine für Corona-Schnelltests können nur online gebucht werden. Wie mehrere unserer Leserinnen und Leser der Redaktion mitgeteilt haben, fühlen sich ältere Menschen in Gehrden, die über keinen Internetzugang verfügen, mitunter hilflos und ausgeschlossen. Auf Anfrage dieser Zeitung machen beide Testanbieter deutlich: Testwillige können auch ohne Termin vorbeikommen.

„Wer ohne Termin kommt, muss zur Erfassung der Daten nur seinen Personalausweis mitbringen“, erklärt Alexander Rupp. Der Apotheker und Betreiber des Testzentrums auf dem Rewe-Parkplatz betont, dass niemand weggeschickt werde. Man habe großes Interesse daran, dass alle Menschen, vor allem auch die Älteren, von dem Angebot profitierten. So könnten die Kunden ihre Ergebnisse auch nach 15 Minuten ausgedruckt mitnehmen, anstatt sie nur digital per E-Mail zu erhalten. Und: Es gebe zudem eine Telefonnummer, über die Termine vereinbart werden können.

„Wichtig ist aber für die Terminvereinbarung am Telefon, dass die Daten der Person bereits einmal zuvor erfasst worden sind“, sagt Rupp. Wer also die Teststation bereits besucht hat und im System als Kunde gespeichert ist, kann danach auch telefonisch unter (0175) 9259513 weitere Termine buchen.

Beim mobilen Testfahrzeug in der Fußgängerzone werden ebenfalls Schnelltests ohne Termin durchgeführt. Lange Wartezeiten hat derzeit niemand zu befürchten: In Gehrden sei die Nachfrage nach Tests momentan gering, so die Anbieter. Am Freitagmorgen warteten auf dem Rewe-Parkplatz zwei Personen, in der Fußgängerzone gab es zu diesem Zeitpunkt keine Kunden.

Alle weiteren Hinweise zu Öffnungszeiten, Adressen und Online-Terminbuchung lesen Sie hier.

Von Sarah Istrefaj