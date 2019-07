Gehrden

Ganz schön verrückt: Das kotzende Känguru, Piggy oder Waffellauf hießen die Spiele, die am Freitag im Gehrdener Von Reden-Park gespielt wurden. Freiraum, die Freiwilligenagentur Gehrden, hatte dort zum ersten Mal die Crazy Games („verrückte Spiele“), veranstaltet. 13 Kinder kamen zu der Aktion des Jugendpflege-Ferienpasses.

Das kotzende Känguru erfordert schnelle Reaktionen

Beim kotzenden Känguru ist eine blitzschnelle Reaktion gefragt: Ein Kind in der Mitte des Kreises zeigt auf einen Mitspieler, der dann gemeinsam mit seinem linken und rechten Nachbarn die geforderte Figur machen muss: Der Mixer, die Waschmaschine, der Toaster oder auch das kotzende Känguru können das sein. Bei Letzterem hält der mittlere Spieler die Arme wie ein Känguru-Beutel vor dem Bauch. Der linke und rechte Spieler „übergeben“ sich geräuschvoll in den Beutel.

Das gemeinsame Erlebnis zählt

„Wir wollen mit dem Angebot alle Kinder zusammenbringen“, sagt Tanja Malorny von Freiraum, die die Aktion im Park leitet. Für die Spiele müsse man nicht unbedingt gut Deutsch sprechen können. Zudem wurde der Teilnahmebeitrag mit 2 Euro bewusst niedrig gehalten. So können sich alle Eltern die Teilnahme leisten. „Das hat gut geklappt, hier zählt das gemeinsame Erlebnis“, sagt Malorny. Als helfende Hand war ihr Sohn Marvin bei den Crazy Games mit dabei.

Auch die anderen verrückten Spiele spielten alle Kinder gemeinsam. Beim Waffellauf mussten sie Waffeln essen, laufen und dem nächsten Teampartner eine Waffel bringen. „Ich habe im letzten Jahr eine Erlebnispädagogik-Ausbildung gemacht und da die meisten Spiele kennengelernt“, erzählt Malorny, die bildende Künstlerin ist. Daher bietet sie diese nun zum ersten Mal beim Ferienpass an. Sie bietet dort auch Action Painting und Porzellanmalerei an.

Chancenstifter helfen Kindern und Jugendlichen

Mit dem Angebot will der Freiraum auch auf sein noch relativ neues Projekt Chancenstifter aufmerksam machen. Die Chancenstifter sind ehrenamtliche Paten, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen und eine Weile auf ihrem Lebensweg begleiten möchten. So können sie ihren Patenkindern beispielsweise bei den Hausaufgaben helfen oder mit ihnen die Freizeit gestalten.

„Es gibt bisher etwa zehn Tandems, aber wir suchen noch weitere Freiwillige, auch Kinder und Jugendliche, die sich einen Paten oder eine Patin wünschen“, sagte Malorny. Bereits im vergangenen Jahr gab es das Projekt unter dem Namen Chancenpatenschaften – 28 von diesen kamen zustande. Wer Interesse hat, kann sich an den Freiraum, Dammstraße 19, wenden oder eine E-Mail schreiben an freiwillig@freiraum.online.

Von Elena Everding