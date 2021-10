Gehrden

Die Pläne für den Neubau einer Großsporthalle auf Teilen des Freibadgeländes bereiten der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Gehrden große Sorgen. Die Ortsgruppe befürchtet erhebliche Nachteile für den Bestand und die Weiterentwicklung des Freibades. Die Rettungsschwimmer wollen nicht widerspruchslos hinnehmen, dass das Delfi-Bad im Fall eines Neubaus viel Fläche einbüßen könnte. Darauf hat während der Jahresversammlung in der Festhalle der Vorsitzende Kai Stahn hingewiesen: „Wir werden die weitere Entwicklung genau beobachten und am Ball bleiben.“

Hintergrund der DLRG-Sorgen ist ein Mehrheitsbeschluss im Rat der Stadt: Demnach soll eine dringend benötigte neue Großsporthalle auf dem Gelände des Delfi-Bades gebaut werden. Aus Sicht der Politikerinnen und Politiker gehört eine Halle ins Zentrum der Stadt. Weitere Standorte an der Levester Straße, auf dem Areal einer abgerissenen Tennishalle an der Schulstraße sowie auf Grundstücken hinter dem Feuerwehrhaus am Bünteweg und gegenüber dem Feuerwehrhaus an der Nordstraße wurden mehrheitlich abgelehnt. Die Verwaltung hat nun die Aufgabe, zu untersuchen, ob die Fläche im Delfi-Bad auch tatsächlich geeignet ist.

„Wir werden uns notfalls zu Wort melden“

„Wir werden abwarten, was die Prüfung ergibt und uns notfalls zu Wort melden“, kündigte Stahn nach der Sitzung an. Nach seinen Angaben sind für den Neubau zwei verschiedene Freibadflächen im Gespräch: auf der Liegeweise an der Lange Feldstraße zwischen dem Hallenbad und dem Sportplatz des SV Gehrden sowie entlang der Schulstraße im Süden des Außengeländes. Stahn lehnt aber im Interesse der DLRG beide Flächen als Baugrundstücke ab. Für das Freibadgelände seien pro Quadratmeter Wasser zehn Quadratmeter Liegefläche vorgeschrieben. Die DLRG will verhindern, dass ein Neubau zu einer Reduzierung der Besucherkapazitäten führt.

„Ich höre schon den Aufschrei, wenn es kein Babybecken mehr gibt“

Stahn verwies auch auf einen entscheidenden Nachteil der Fläche an der Schulstraße. Dort müssten für einen Hallenneubau inklusive Außenanlagen unter anderem das Beachvolleyballfeld und der Kinderspielplatz des Delfi-Bades weichen. „Die neue Halle würde vermutlich bis an das große Becken heranreichen“, sagte Stahn. Eine weitere Sorge: ein möglicherweise aus Platzmangel für den Neubau notwendiger Abriss von Teilen des sogenannten Quertraktes. Dazu gehören das Babybecken, das Vereinsheim der DLRG, Lagerräume für das Bistro, das Freibad und den Jugendpavillon sowie die Freibadtoiletten. „Ich höre schon den Aufschrei vieler Eltern, wenn es kein Babybecken mehr gibt“, sagte Stahn. Außerdem sei das DLRG-Vereinsheim erst vor zehn Jahren mit Fördergeldern des Regionssportbundes für rund 50.000 Euro und mit viel Eigenleistung sowie Eigenkapital saniert worden.

DLRG ehrt Brigitte und Udo Steinecke Die DLRG hat in der Jahresversammlung zwei besonders engagierte Ehrenamtliche für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Brigitte und Udo Steinecke gehören nicht nur seit 25 Jahren zur Ortsgruppe Gehrden. „Beide sind auch genau so lange bei der DLRG ehrenamtlich aktiv“, sagte der Vorsitzende Kai Stahn. Udo Steinecke habe sich jahrelang als ehrenamtlicher Trainer und Rettungsschwimmer verdient gemacht. Seine Frau Brigitte war jahrelang beim wöchentlichen DLRG-Training am Infotresen als Ansprechpartnerin im Einsatz. Die DLRG-Ortsgruppe Gehrden besteht trotz der Corona-Einschränkungen und der mehrjährigen Hallenbadsanierung zurzeit aus mehr als 400 Mitgliedern. „Wie verzeichnen auch schon wieder Zuwächse“, berichtete der Vorsitzende. Im vergangenen Pandemie-Jahr nahm die DLRG Gehrden im Freibad trotz geschlossener Schwimmhalle immerhin 33 Seepferdchen-Abzeichen ab, 17-mal wurden Bronze-Abzeichen verliehen, viermal Silber und dreimal Gold. Die Rettungsschwimmer aus Gehrden leisteten im Delfi-Bad im vergangenen Sommer fast 200 Stunden ehrenamtlichen Wachdienst, weitere 63 Stunden am Steinhuder Meer in Mardorf und 536 Wachstunden an der Ostsee in Scharbeutz.ir

Laut Stahn gibt es zwar eine klare Absprache mit dem Fachbereich Bauen der Stadt, dass die DLRG Ersatz für mögliche Einbußen erhalte. „Man kann doch nicht bestehende Sport- und Freizeit-Infrastruktur für eine neues Angebot aufgeben“, sagte Stahn und verweist auf eine Randnotiz: Vor Jahren hätten sich schon bei den Planungen für ein neues Gehrdener Feuerwehrhaus genau dieselben beiden Flächen im Freibad nach einer Überprüfung als untauglich erwiesen.

Von Ingo Rodriguez