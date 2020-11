Lenthe

Ihr Leitmotiv ist eindeutig: „Schlichten ist besser als richten“, lautet es. Sylvie Müller aus Lenthe ist Schiedspersonen in Gehrden. Ihr Ziel: Sie will in Streitfällen helfen, und bietet damit im besten Fall eine Alternative zum Gerichtsprozess.

Seit mehr als zehn Jahren ist Müller als Streitschlichterin ehrenamtlich tätig. Ans Aufhören denkt sie nicht. Gerade erst wurde sie für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt. Nebenbei ist Müller auch als ehrenamtliche Richterin beim Verwaltungsgericht Hannover tätig.

Müllers Aufgabe in einem Streitfall ist es, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, Ruhe auszustrahlen, absolut neutral zu sein, oft schnelle und heftige Vorwürfe einer Partei in freundliche Wünsche zu übersetzen. Fingerspitzengefühl sei gefragt. Aber nicht nur das. Man müsse aber auch genug Präsenz zeigen, um keine verbalen oder anderen Übergriffe zu dulden, sagt sie.

Miteinander reden

Für Müller ist es wichtig, miteinander, und nicht übereinander zu reden. „Nur so können wir friedlich zusammen leben“, sagt sie. Gerade auf dem Dorf, wo jeder jeden kenne, sei das besonders wichtig. „Alle Seiten sollten sich verstanden fühlen. Das Amt macht mir Spaß und ich habe immer den Ehrgeiz, die Parteien zu einem positiven Ergebnis zu bringen“, erzählt die gebürtige Hannoveranerin. Seit 1991 lebt sie in Lenthe und arbeitet als selbstständige Kauffrau, die Schulbücher, Schultafeln-Geräte und Sportgeräte direkt an Schulen vertreibt.

Als Schiedsperson wird man vom Rat der Stadt benannt und gewählt. Das Amtsgericht ernennt dann die Schiedsperson. „Ich unterstehe dem Amtsgericht Wennigsen und werde von dort auch bei Fragen betreut“, erzählt Müller. Die Ergebnisse von Schiedsverfahren werden von ihr mit einem Amtssiegel bestätigt und sind rechtlich bei Nichteinhaltung sofort bei Gericht einklagbar. „Vor Beginn der Tätigkeit und auch im Verlauf der Zeit gibt es immer wieder Lehrgänge und Seminare zu rechtlichen Fragen und Mediationskurse“, sagt die Lentherin.

In den meisten Fällen im Schiedsamt geht es um nachbarschaftliche Streitigkeiten wie Heckenwuchs, Baumüberhänge oder Baumhöhen, die das Grundstück beschatten, Zäune die in der Höhe, Form oder Farbe, die dem Nachbarn nicht zusagen, Wegenutzungen oder Parkplatzprobleme. „Auch die Lautstärke von Fernsehern, Hunden oder Rasenmähern ist oft Thema“, sagt Müller. Im strafrechtlichen Bereich gehe es um Beleidigungen oder Bedrohungen.

Beschlüsse sind rechtlich relevant

Für das Schiedsverfahren gibt es einen festgelegten Ablauf. Der Antragsteller stellt bei der Schiedsperson einen Antrag auf ein Schiedsverfahren, in dem er kurz den Grund der Streitigkeit nennt. „Dann lade ich offiziell die beiden Parteien zu einem Schlichtungstermin in die Amtsräume des Rathauses ein“, sagt Müller. Zu Beginn erläutere sie beiden Parteien noch einmal ihre Aufgabe als Schlichterin und Leiterin eines friedlichen Gespräches. Alles was gemeinsam beschlossen werde, habe rechtliche Relevanz.

„Nach meinen einleitenden Worten können beide Parteien ihre Sichtweise der Dinge erläutern. Dann versuchen wir gemeinsam einen Kompromiss zu finden“, sagt die Lentherin. Sollte sich eine Partei damit schwer tun, weise sie oft daraufhin, wie mühselig, langwierig und teuer ein Gerichtsverfahren sein könne. Für das Schiedsverfahren falle nur eine geringe Gebühr an – meistens unter 50 Euro. „Die Erfolgsquote liegt bei gut 70 Prozent“, sagt sie.

Streit endet mit einer Freundschaft

Ein Fall wird ihr in guter Erinnerung bleiben. Zwei Parteien einer Reihenhaussiedlung haben sich zum Thema Lärmbelästigung und die Nutzung gemeinschaftlichen Eigentums gestritten. „Zwei Ehepaare saßen mir gegenüber. Die Herren stritten immer lauter und waren kaum zu bremsen“, sagt die Schlichterin. Kurzerhand habe sie die Streithähne unterbrochen und sie freundlich aufgefordert, einmal um den Tisch herum zu gehen. „Verdutzt folgten sie meiner Bitte, wobei sie völlig aus dem Konzept kamen“, erinnert sich Müller. Danach unterhielten sie sich in aller Ruhe und stellten fest, dass es sich von beiden Seiten um ein Missverständnis handle.

Dieses Gespräch blieb nicht ohne Folgen: Sylvie Müller wurde von den beiden Parteien ein halbes Jahr später zum gemeinsamen Grillen eingeladen. Nach Klärung des Streites habe sich eine Freundschaft entwickelt. „Dies ist natürlich die große Ausnahme und ein ganz besonderer Fall. Aber gerade diese kleinen Erfolge ermutigen und motivieren mich“, sagt Müller.

Auf die Frage, warum sie sich für das Schiedsamt gut eigne, findet sie eine schnelle Antwort. „Meine Engelsgeduld hilft mir dabei immens. Und man muss einfach zuhören können und sein Gegenüber ausreden lassen – auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist“, sagt sie schmunzelnd. Wichtig sei außerdem, immer die Ruhe zu bewahren und gelassen zu bleiben.

Das Schiedsamt ist nicht im Übrigen die einzige ehrenamtliche Tätigkeit von Sylvie Müllern. Sie sitzt seit Jahren für die SPD im Ortsrat Lenthe und sie ist Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. In der Flüchtlingsarbeit hat sich Müller von 2015 bis 2017 engagiert. Seitdem ist die Sozialdemokratin auch in einer Arbeitsgruppe gegen Populismus und für Demokratie tätig.

Ausgleich zu ihrem Beruf und ihren zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten findet die Lentherin unter anderem als Vorsitzende der Turnier-Hundeport-Gruppe Lenthe, in der sie auch Trainerin ist.

Stadt sucht weitere Schiedsperson Im Gehrdener Stadtgebiet sind normalerweise zwei ehrenamtliche Schiedspersonen tätig. Momentan ist Sylvie Müller aus Lenthe allein im Einsatz. Eine zweite Schiedsperson wird gesucht. „Die Bewerbungen sind überschaubar“, sagt Fachbereichsleiterin Jutta Schröder. Die ehrenamtlich tätige Schiedsperson wird durch den Rat der Stadt Gehrden für fünf Jahre gewählt und vom Amtsgericht Wennigsen bestätigt. Eine schriftliche Bewerbung kann mit einem tabellarischen Lebenslauf noch bis zum 30. November an die Stadt Gehrden, Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice, Kirchstraße 1–3, 30989 Gehrden, geschickt werden. Auskünfte erteilt die Leiterin des Fachdienstes, Jutta Schröder, unter Telefon (0 51 08) 6 40 43 10. hr

