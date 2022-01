Gehrden

Eine Rückkehr zur Normalität und ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen: Das sind besonders häufig genannte Neujahrswünsche der Bürgerinnen und Bürger in Gehrden. Einige Gehrdener verweisen hingegen auf die trotz der Pandemie weitgehend guten Lebensumstände und raten zu mehr Zufriedenheit.

Corona-Beschränkungen sollen bald ein Ende haben

Helga und Werner Ziegenbein wünschen sich mehr Nähe und weniger Abstand zu den Mitmenschen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir wünschen uns vor allem Gesundheit, und dass die Corona-Beschränkungen bald ein Ende haben“, sagt Helga Ziegenbein (72). Es wäre sehr wünschenswert, auch wieder Bekannte in den Arm nehmen zu dürfen, die nicht zur näheren Verwandtschaft gehören. „Man will sich ja langsam wieder näherkommen.“ Ihr Mann Werner stimmt dem zu und ergänzt: „Die Menschen sollten wieder unbeschwerter in Gaststätten einkehren dürfen, ohne ständig irgendwelche Nachweise vorzeigen zu müssen“, sagt er.

Bianca Rudolf (36) äußert die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Quelle: Ingo Rodriguez

Bianca Rudolf aus Gehrden äußert ebenfalls die Hoffnung auf baldige Corona-Lockerungen. Vor allem die Maskenpflicht sei während ihrer Arbeitszeit in der Bäckerei Schäfers im Rewe-Markt sehr lästig. „Es sollte wirklich bald wieder mehr Normalität einkehren“, wünscht sich die 36-Jährige. Sie hat sich aber auch eine Sache vorgenommen. „Ich will mir endlich eine neue Brille besorgen, das schiebe ich schon seit drei Jahren vor mir her.“

„Ich wünsche mir ein Ende der Maskenpflicht und mehr Menschlichkeit“

Kathrin Weinser hofft auf ein baldiges Ende der Maskenpflicht. Quelle: Ingo Rodriguez

Ihre Kollegin Kathrin Weisner wünscht sich auch ein Ende der Maskenpflicht – verbunden mit der Hoffnung auf „mehr Menschlichkeit“ im Alltag. „Viele Kunden sind oft sehr aggressiv, weil es einfach sehr lästig ist, immer eine FFP2-Maske tragen zu müssen“, sagt die 49-Jährige. Das sei verständlich – ebenso, wie es nervig sei, nahezu wöchentlich neue Anordnungen zu beachten. Ihr Mann betreibe in Ronnenberg ein Geschäft für Sportzubehör, erzählt Weisner. „Deshalb hoffe ich, dass es keinen neuen Lockdown gibt, damit wir nicht wieder zwangsweise schließen müssen.“

Wolfgang Middelberg (63) wünscht sich "normalere Lebensumstände" Quelle: Ingo Rodriguez

Gehrdens früherer Bau-Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg antwortet auf die Frage nach Neujahrswünschen überrascht. „Da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht“, sagt der 63-Jährige, als wir ihn bei den Oldtimerfreunden auf dem Marktplatz treffen. Nach kurzem Überlegen äußert auch er die leise Hoffnung auf „normalere Lebensumstände“. Es sei ja doch lästig, ständig eine Maske tragen zu müssen. Er wünsche sich mehr Möglichkeiten für Veranstaltungen ohne strenge Auflagen. „Ich habe Karten für ein Konzert im März und hoffe, dass das nicht ausfällt“, sagt Middelberg. Sein persönlicher Vorsatz: „Ich möchte nach Norwegen reisen.“

Lesen Sie auch Gehrdener Tafel soll besondere Wünsche erfüllen

„Es kommt, wie es kommt“

Manfred Mücke (80) ist mit seinem Leben zufrieden. Quelle: Ingo Rodriguez

Manfred Mücke aus Gehrden ist offenbar wunschlos glücklich: „Mal von Corona abgesehen hoffe ich, dass für mich alles so bleibt, wie es ist“, sagt der 80-Jährige. Im Grunde könne er – wie viele andere auch – doch sehr zufrieden sein. „Wir wohnen warm und trocken“, sagt Mücke. Hinsichtlich des neuen Jahres habe er nur ein einziges Motto: „Es kommt, wie es kommt.“

Maren Rehe (38) wünscht den Menschen mehr Zuversicht, Sohn (8) Ole hofft auf Schnee. Quelle: Ingo Rodriguez

Maren Rehe äußert sich bei einem Spaziergang mit der Familie ähnlich. „Eigentlich wünsche ich mir nichts – oder, dass alles so bleibt“, sagt die 38-Jährige aus Gehrden. Sie habe jedoch einen Wunsch für alle Menschen in der Welt: „Mehr Zuversicht, damit die Leute nicht mehr so viel und an allem rummeckern“, sagt sie. Es gebe natürlich auch Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände wirklich nicht zufrieden sein könnten. „Im Grunde haben es aber sehr viele Menschen auch sehr gut“, findet Rehe. Ihrem achtjährigen Sohn Ole fallen dabei zwei sehr konkrete Neujahrswünsche ein: „Schnee im Winter und viel Sonne im Sommer.“

Von Ingo Rodriguez