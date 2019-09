Besucher kritisieren den Zustand des Delfi-Bads in Gehrden: Vor der Tür belegten Bauschuttberge wichtige Parkplätze, das Wasser im Becken sei oft nicht frisch, und im Hallenbad tue sich auch nichts. Die Stadt kann zumindest in zwei Fällen beruhigen –und stellt eine lange Freibadsaison in Aussicht.