Verhaltener Auftakt, aber viel Grund für Zuversicht: In Gehrdener Delfi-Bad hat mit etwa einmonatiger Verspätung die Freibadsaison begonnen. Am ersten Tag nach der Corona-Zwangspause blieb ein Besucherandrang zwar aus, doch trotz frischer Winde und kühler Witterung waren laut Betriebsleiter Alexander Dreger aber bis gegen 15 Uhr immerhin rund 20 Badegäste gekommen, um bei einer Wassertemperatur von rund 19,5 Grad Celsius ihre ersten Bahnen im großen Becken zu schwimmen. „Seit dem Beginn meiner Spätschicht habe ich innerhalb der ersten Stunden schon bei weiteren drei Besuchern abkassiert“, ergänzt Aushilfskraft Janina Herbert im neuen Kassenhäuschen an der Westseite des Delfi-Bades.

Aushilfskraft Janina Herbert hat am neuen Westeingang kurz nach dem Beginn ihrer Spätschicht innerhalb der ersten Stunde drei Gäste begrüßt. Quelle: Ingo Rodriguez

Kassenbereich ist wegen Corona-Hygienekonzept verlegt

Dorthin haben Dreger und seine Mitarbeiter den Haupteingang verlegt, um wegen weiterhin drohender Corona-Infektionen die Mindestabstände zu gewährleisten. Im Eingangsbereich vor der Schwimmhalle und den Kabinen ist laut Dreger nicht genügend Platz, um mögliche Besucherströme mit ausreichend Abstand zu regeln.

Ohnehin dürfen die Badegäste wegen der Ansteckungsgefahren die Umkleidekabinen und Duschen derzeit nicht nutzen. „Es läuft wie am Strand: Die Gäste kommen in Badekleidung unter der anderen Kleidung oder ziehen sich auf den Wiesen im Freibad um“, sagt Kai Stahn, der Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Gehrden. Die Außenduschen am Beckenrand seien aber in Betrieb.

Betriebsleiter Alexander Dreger freut sich nach den umfangreichen Vorbereitungen am neuen Haupteingang über den Beginn der Freibadsaison. Quelle: Ingo Rodriguez

Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer aus der DLRG-Ortsgruppe haben den insgesamt fünf städtischen Schwimmmeistern vor dem Saisonauftakt bei den Vorbereitungen geholfen. Kurzarbeit für die kommunalen Angestellten anzumelden, sei trotz der Corona-Verspätung nicht notwendig gewesen. „Es gab viel zu tun: Im Becken musste die alte Farbschicht abgefräst werden. Dann wurde dreimal neu gestrichen“, berichtet Dreger.

Zuletzt ging es um die Umsetzung des Hygienekonzeptes: Markierungen, Schilder und Flatterbänder für die Ausweisung der Ein- und Ausgangsstrecken sowie für die Mindestabstände vor dem Kassenhäuschen. Beachvolleyballfeld, Rutsche und Babybecken dürfen wegen unkontrollierbarer Infektionsgefahren nicht genutzt werden. Maximal dürfen 500 Besucher gleichzeitig im Freibad sein. „Wenn 500 Chips ausgegeben sind, gibt es einen Einlassstop“, erläutert Dreger das System. Normalerweise seien im Freibad an einem Tag rund 1500 Besucher.

Der 66-jährige Ulrich Furas ist aus Hannover gekommen, um in Gehrden ein paar Bahnen zu schwimmen. „In Hannover sind ja die Bäder noch geschlossen“, sagt er. In Hannover gebe es viel mehr Besucher in den Freibädern, deshalb ließen sich die Sicherheitskonzepte schwieriger umzusetzen, weiß Schwimmmeister Dreger.

Betriebsleiter Alexander Dreger (links) und Kai Stahn von der DLRG freuen sich über den Beginn der Freibadsaison. Quelle: Ingo Rodriguez

Überwachung der Sicherheitsabstände wird schwierig

Er wollte „das Delfi-Bad aber trotz Corona unbedingt so früh wie möglich wieder öffnen“. Auch die DLRG steht laut Stahn in den Startlöchern, um bei steigenden Besucherzahlen mit ehrenamtlichen Rettungsschwimmern den Wachdienst zu unterstützen. „Damit betreten wir in diesem Jahr wegen der notwendigen Sicherheitsabstände Neuland“, weiß auch Dreger. Es komme nun darauf an, bei der Überwachung der Liegewiesen und im Becken so schnell wie möglich Erfahrungswerte zu sammeln, sagt der Betriebsleiter.

Bei 500 Besuchern an einem Tag werde es schwer, auf den Wiesen und im Wasser in den verschiedenen Gruppen die Mitglieder aus maximal zwei Haushalten zu erkennen. „Wir müssen genau auf das Einhalten der Abstände achten“, sagt Dreger. Möglicherweise werde es notwendig, später im Becken eine Art Schwimmrichtung einzuführen.

Dreger und sein Team sowie die DLRG halten das kommende Pfingstwochenende für einen wichtigen Testlauf. „Wenn das Wetter mitspielt, wird es sicherlich voll“, sagt Dreger. Trotz der Nutzungseinschränkungen hat das Delfi-Bad die Eintrittspreise nicht angepasst: Erwachsene zahlen 3,90 pro Person, Kinder und Jugendliche ab drei Jahren 2,60 Euro, vormittags und abends ist es günstiger.

Nils und Daniel (beide 19) sind gleich am Eröffnungstag ins Delfi-Bad gekommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Saisonauftakt hat dem Delfi-Bad aber erst einmal „viele neue Gesichter“ beschert, wie Dreger berichtet. Der 19-jährige Student Nils Harder ist aus Wennigsen gekommen, weil dort der Wasserpark noch nicht geöffnet hat. Sein Kumpel Daniel ist aus Garbsen angereist. Beide sind Vereinsschwimmer und wollen sich vor der Öffnung des Ricklinger Bades in Hannover schon einmal einschwimmen. Die 65-jährige Lehrerin Bettina Schröder aus Hannover schwimmt nach eigenen Angaben in ihrer Freizeit fast täglich . Nun sei zumindest das Freibad in Gehrden wieder auf, sagt sie im Delfi-Bad erleichtert.

Von Ingo Rodriguez