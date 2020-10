Gehrden

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Zeit also, den Sport nach drinnen zu verlagern – beispielsweise das Schwimmen in ein Hallenbad. Doch die Wiedereröffnung des Delfi-Bads in Gehrden steht weiterhin in den Sternen. Nun hat es bei den Sanierungsarbeiten zusätzliche Verzögerungen gegeben, sodass in diesem Jahr kein Badebetrieb mehr möglich ist.

Seit rund zwei Jahren kann das Wettkampfbecken im Delfi-Bad nicht mehr genutzt werden. Bei turnusmäßigen Reparaturarbeiten waren im Juli 2018 größere Schäden festgestellt worden. Die Folge: eine umfangreiche Sanierung, bei der aber große Schwierigkeiten auftraten, da das Becken nicht mehr ganz dicht war. Die zuständige Fachfirma geriet jedoch in die Insolvenz, konnte folglich den Schaden nicht mehr nachbessern.

So sieht das Delfi-Bad von außen aus. Quelle: Stephan Hartung (HAZ-Archiv)

Die Stadt legte sich schließlich darauf fest, das Becken nicht mehr mit Fliesen auszukleiden, sondern mit Edelstahl – weil diese Variante ähnlich teuer ist. Außerdem muss für den Einbau eines Edelstahlbeckens die defekte Unterkonstruktion nicht entfernt werden.

Neue Pläne für den Keller mussten erstellt werden

„Die Arbeiten stecken in den letzten Zügen. Noch ist das Edelstahlbecken aber nicht eingebaut“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. Ursprünglich sei nach den vorherigen Planungen ein Termin Ende Oktober avisiert gewesen, den könne man aber nun nicht mehr halten, sagt Born, „Solche Verzögerungen kommen bei Baumaßnahmen vor.“ Zuletzt befasste sich auch der Ausschuss für Bau- und Städteplanung mit dem Thema.

Der Verzug lag auch darin begründet, dass das Becken an die Technik im Keller angeschlossen werden muss. „Die Pläne, die wir vom Gebäude besaßen, reichten nicht aus. Es mussten noch Pläne vom Kellerbereich erstellt werden“, sagt Wolfgang Middelberg, Fachbereichsleiter bei der Stadt Gehrden. Für die Kellerpläne sorgte schließlich ein Vermesser. „Die Technik in einem Schwimmbad ist sehr kompliziert. Da geht es um viele Dinge, beispielsweise die Chlordosierung und die Heizung. Diese Einbauten waren in den uns vorliegenden Plänen nicht gut dokumentiert“, sagt Middelberg.

Sanierung bleibt im Kostenrahmen

Die Fertigstellung der Arbeiten wird in diesem Jahr also nicht mehr erfolgen. Laut Middelberg „werden wir wohl erst Anfang des neuen Jahres fertig. Aber wir machen jetzt lieber alles in Ruhe und nehmen etwas mehr Geld in die Hand, damit die Arbeiten nachhaltiger sind und uns nicht später erneut beschäftigen.“ Dennoch sei man aktuell im Kostenrahmen und kalkuliere mit einem Investitionsvolumen von 940.000 Euro.

Bei einer Wiedereröffnung, die aus Sicht vieler Delfi-Bad-Nutzer hoffentlich möglichst früh im Jahr 2021 erfolgt, erstrahlt nicht nur das Edelstahlbecken, bei dem auch neue Düsen eingebaut werden und Rostansatz verhindert wird, in neuem Glanz. Auch der Sprungbereich mit dem Ein- und Drei-Meter-Brett wird saniert. Der Fünf-Meter-Turm wurde jedoch abgebaut. Zudem investiert die Stadt in die Technik und erneuert zudem die Bodenbeläge.

Von Stephan Hartung