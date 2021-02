Gehrden

Es ist eine schier unendliche Geschichte in Gehrden – und doch zeichnet sich ein Ende ab. Vielleicht sogar ein Happy End. Die Rede ist vom Delfi-Bad. Die Schließung des Hallenbades geht zurück bis zum Juli 2018, als bei turnusmäßigen Reparaturarbeiten größere Schäden festgestellt worden waren. Wolfgang Middelberg, Fachbereichsleiter bei der Stadt Gehrden, ist nun optimistisch, dass die Mängel bald vollends behoben sind – und er hofft, „dass wir Ende Mai fertig sind“.

Im Herbst vergangenen Jahres stand im Raum, dass eine Wiedereröffnung vielleicht schon zu Beginn des Jahres 2021 möglich wäre. Nun gab es einen erneuten Verzug. „Wenn man erst mal alles freilegt, dann stößt man auf viele Dinge, die man nicht erwartet hat“, sagt Middelberg. Er nennt als Beispiel die Betonsanierungen im Kellerbereich. Dieser gehört zum betrieblichen Herzstück des Schwimmbades, er ist vollgepackt mit komplexer Technik.

Bis Ende Mai dauern die Arbeiten noch. Quelle: Stephan Hartung

Zum Beginn dieser Woche steht dort der Einbau einer neuen Anlage an. „Das ist eine Mess- und Regeltechnik für den Chlorgehalt. Sie erkennt automatisch, ob dem Wasser Chor zugefügt werden muss oder ob das Ventil geschlossen bleibt“, erklärt Betriebsleiter Alexander Dreger. Die Anlage unterstützt ihn und sein Team, ersetzt aber nicht die Handarbeit. „Dennoch messen wir drei Mal den Chlorgehalt des Wassers“, betont Dreger.

Neue Atmosphäre durch neues Licht

Zudem ist eine Umstellung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Lampen vorgesehen. „Damit erhält das Delfi-Bad ein ganz anderes optisches Bild – das wird ein guter Wurf“, sagt Middelberg. Auch Dreger freut sich darüber. „Das Licht sorgt für eine tolle Atmosphäre, dann kann ich auch mal abends Veranstaltungen anbieten“, meint der Betriebsleiter. Und: „Im Becken haben wir Unterwasserlicht.“

Im Vordergrund zu sehen: Die Überlaufrinnen sind bereits installiert. Quelle: Stephan Hartung

Apropos Becken: Aktuell baut eine Spezialfirma aus Dresden, die zugleich Hersteller der Konstruktion ist, das Edelstahlbecken ein. Dieser Bauabschnitt war schon im vergangenen Jahr geplant. Aber auch hier gab es Verzögerungen, weil der Stadt keine ausreichenden Pläne vorlagen, wie das Becken an die Technik im Keller angeschlossen werden kann. Ein Vermesser erstellte schließlich einen neuen Plan. Jetzt geht der Beckeneinbau sichtbar voran. Die Dresdner haben die Seitenbleche und die Überlaufrinne für das Wasser schon eingesetzt, es folgt in diesen Tagen das Zusammenschweißen der Teile.

Restaurant Lagune hat geöffnet

„Ich bin begeistert. Es geht jetzt wirklich schnell voran“, sagt Dreger. Er hofft bald wieder auf Normalbetrieb in der Halle. In der Sommersaison werden die Schwimmbadbesucher aber natürlich eher wieder das Außengelände nutzen. Dreger betont, dass im Delfi-Restaurant Lagune der Betrieb auch in Corona-Zeiten weiterläuft. Kunden können unter der Rufnummer (05108) 60 90 992 Essen bestellen, Abholungen sind montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 19 Uhr möglich.

Auf dem Außengelände ist weiteres Material geparkt – wie die Wände für den Sprungbereich. Quelle: Stephan Hartung

In rund 14 Tagen, sagt Middelberg, wolle man einen Kassensturz machen. „Es wird alles etwas teuer als gedacht – was aber normal ist, wenn man zusätzliche Arbeiten erledigt“, sagt der Fachbereichsleiter. Ein Beispiel sei etwa die LED-Technik. Ursprünglich hatte die Stadt mit einem Investitionsvolumen von 940.000 Euro für die Hallenbadsanierung kalkuliert. „Wir werden jetzt knapp über einer 1 Million Euro liegen“, meint Middelberg. „Aber das ist okay und alles immer noch im Rahmen.“

Von Stephan Hartung