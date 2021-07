Lenthe

Es waren bewegte, teils auch glorreiche 137 Jahre. Nun hat der im Jahr 1884 gegründete Männergesangverein Lenthe (MGV) am Sonnabend seine Auflösung beschlossen. Der Beschluss bei der Mitgliederversammlung in der Alten Schule fiel einstimmig aus. Grund ist das hohe Durchschnittsalter.

„Die aktiven Sänger sind aus Altersgründen nicht mehr fähig, das Singen aufrecht zu erhalten“, sagte Waldemar Brandes, der 45 Jahre lang Vorsitzender war. Nachwuchs sei, trotz vieler Bemühungen, nicht mehr zu erwarten. Das Durchschnittsalter beträgt 83 Jahre. Der jüngste Sangesbruder ist 76 Jahre, der älteste 86 Jahre alt.

Ein Bild aus den Gründerjahren. Quelle: Heidi Rabenhorst

Erbe geht an das Archiv und den Ortsrat

Bei der letzten Mitgliederversammlung am Sonnabendabend wurde festgelegt, was mit dem beweglichen Vermögen und mit dem Barvermögen geschehen soll: Die Fahne mit Schrank geht an das Lenther Archiv, das Klavier erhält der Ortsrat als Instrument für den Gemeinschaftssaal, so wie auch das Rednerpult. „Die Bilder im Saal werden dem Archiv zugeführt“, kündigte Brandes an.

Mit dem Singen und den Treffen in geselliger Runde soll in Lenthe jedoch noch nicht Schluss sein. Nach Auflösung des Vereins bleibe eine Gruppe aus interessierten, ehemaligen Mitgliedern bestehen. „Die ,Freunde des Gesangs‘ treffen sich am 1. eines jeden Monats immer in unserem ehemaligen Übungsraum in der Alten Schule“, sagte Brandes. Dazu gehören neben den zehn Aktiven auch die drei passiven sowie die 15 fördernden Mitglieder. Der Notenschrank und der kleine Abstellraum sollen deshalb im jetzigen Zustand noch verbleiben. Das gesamte Notenmaterial könne entsorgt werden, da alle Noten archiviert seien.

Zum hundertjährigen Bestehen wurde der MGV mit der Zelterplakette ausgezeichnet. Quelle: Heidi Rabenhorst

Historie seit 1884 Am 1. Januar 1884 traten Männer der Gemeinde Lenthe im Gasthaus Städler zusammen und gründeten zur Pflege deutschen Liedgutes den Männergesangverein Lenthe. 137 Jahre haben Generationen daran festgehalten. Manche Sängerfamilien sind dem Gesangverein bereits in der dritten, ja sogar vierten Generation verbunden. Nach unfreiwilligen Zeiten der Ruhe, wie sie durch die beiden Kriege bedingt waren, ging es jedes Mal wieder frisch ans Werk. Zum 100-jährigen Bestehen verlieh Bundespräsident Karl Carstens dem MGV für die Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes die Zelterplakette.

Nach Abschluss des Jahresberichtes hat der Verein ein Barvermögen in Höhe von 1772,75 Euro. „Hiervon sind die Kosten der heutigen Mitgliederversammlung und die Abfindung in Höhe von 200 Euro an den langjährigen Dirigenten Klaus Dieter Wissel sowie Ausgaben für eventuelle Jubiläen zu begleichen“, sagte Brandes. Wissel konnte an der Versammlung aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen. Er wirkte 16 Jahre lang als Chorleiter beim MGV Lenthe. Unter seiner Regie fanden zahlreiche Konzerte, unter anderem in der Lenther Kirche statt.

In seiner Abschlussrede bedankte sich Waldemar Brandes bei den Mitgliedern für die vielen schönen Stunden. „Es war ein Schritt, der nicht einfach war. Wir wollen realistisch sein, er war unumgänglich“, sagte der 85-Jährige. Den Gesangverein habe vor allem die Kontinuität ausgezeichnet. Sein Urgroßvater Ernst Brandes und Mitgründer habe den MGV 25 Jahre lang geleitet. Er selbst sei 45 Jahre lang Vorsitzender gewesen. 70 Jahre Brandes, das reiche jetzt. Stolz sei er darauf, dass der MGV immer bürgerlich gewesen sei. Bauern, Handwerker, Beamte, Angestellte und Arbeiter zählten zu den Mitgliedern. Auch Flüchtlinge seien immer integriert worden.

Ortsrat dankt und lobt jahrelange Unterstützung

Das Lenther Ortsratsmitglied Carsten Weschen bedankte sich im Namen aller Lenther für das vorbildliche Engagement um die Dorfgemeinschaft. „Ihr habt nie nein gesagt, wenn wir eure Unterstützung benötigt haben“, lobte er. Der Gesangverein habe sich außerhalb regelmäßiger Singabende an allen Gemeinschaftsveranstaltungen, Vereinsjubiläen, Altenfeiern, Kirchenkonzerten und Traditionsveranstaltungen beteiligt. „Ob Himmelfahrtsveranstaltung, Erntedankfeier, Maibaum, Volkstrauertag – die Chormitglieder waren immer mit ganzem Herzen bei der Sache.“

Letzte Amtshandlung: MGV-Vorsitzender Waldemar Brandes (von links) zeichnet Klaus Henß und Ewald Riechers für langjährige aktive Mitgliedschaft aus. Quelle: Heidi Rabenhorst

Zum Schluss gab es letztmalig noch Ehrungen: Klaus Henß wurde für 60-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Ewald Riechers erhielt eine Ehrung für seine 50-jährige aktive Mitgliedschaft. In Abwesenheit wurden Karl Weschen für 70 Jahre und Dieter Hagemeier für 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.

Von Heidi Rabenhorst